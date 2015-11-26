1 июн 2021



Стрим от PESTILENCE



PESTILENCE объявили о проведении стрима, который пройдет четвертого июня и в рамках которого группа исполнит четыре новые композиции. Детали и билеты доступны здесь.

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