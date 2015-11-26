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MEGADETH и David всё
127
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN...
39
DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
33
(В)дуй клоуну!
27
DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
26
все новости группы
Pestilence
Нидерланды
Death Metal
http://www.pestilence.fan.pl
Myspace:
http://www.myspace.com/pestilenceofficial
1 июн 2021
:
Стрим от PESTILENCE
31 май 2021
:
Обучающее видео от PESTILENCE
27 май 2021
:
Новое видео PESTILENCE
20 май 2021
:
Обучающее видео от PESTILENCE
14 май 2021
:
Обучающее видео от PESTILENCE
30 апр 2021
:
Обучающее видео от PESTILENCE
16 апр 2021
:
Новое видео PESTILENCE
26 мар 2021
:
Новый альбом PESTILENCE выйдет летом
17 сен 2020
:
Гитарист PESTILENCE против Фейсбука
8 авг 2020
:
PESTILENCE приступили к записи
3 июн 2020
:
PESTILENCE нашли ударника
2 авг 2019
:
PESTILENCE на AGONIA RECORDS
10 мар 2019
:
Гитарист PESTILENCE: «Лейблы немного нас боятся»
25 сен 2018
:
PESTILENCE сменили басиста
2 мар 2018
:
Лидер PESTILENCE: «Да я вообще не слушаю металл»
14 янв 2018
:
Новая песня PESTILENCE
10 янв 2018
:
Новая песня PESTILENCE
19 дек 2017
:
Новая песня PESTILENCE
16 ноя 2017
:
PESTILENCE сменили гитариста
20 окт 2017
:
Новый альбом PESTILENCE выйдет весной
17 апр 2017
:
PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста
15 апр 2017
:
PESTILENCE на HAMMERHEART RECORDS
23 фев 2017
:
Название нового альбома PESTILENCE
8 окт 2016
:
PESTILENCE возвращаются!
17 окт 2015
:
Демо PESTILENCE выйдет в ноябре
18 июл 2014
:
Новый проект фронтмена PESTILENCE переименован
9 июл 2014
:
PATRICK MAMELI ушел из PESTILENCE
16 май 2014
:
Видео с выступления PESTILENCE
1 ноя 2013
:
Новая песня PESTILENCE
22 окт 2013
:
Видео с текстом от PESTILENCE
11 сен 2013
:
Новый альбом PESTILENCE выйдет в октябре
11 мар 2013
:
Трек-лист нового альбома PESTILENCE
8 фев 2013
:
PESTILENCE на CANDLELIGHT RECORDS
4 янв 2013
:
Обложка нового альбома PESTILENCE
3 окт 2012
:
PESTILENCE начнут запись нового альбома в феврале
28 июл 2012
:
Барабанщик PSYCROPTIC в PESTILENCE
23 фев 2012
:
PESTILENCE представляют новых басиста и ударника
21 июл 2011
:
Фронтмен PESTILENCE сказал, что у него не было намерения кого-либо обидеть
18 мар 2011
:
Новая песня PESTILENCE
3 мар 2011
:
Новая песня PESTILENCE
8 сен 2010
:
Видео с выступления PESTILENCE
28 май 2010
:
Новости от PESTILENCE
11 май 2010
:
Название нового альбома PESTILENCE
4 апр 2010
:
Репетиционная версия новой песни PESTILENCE
18 дек 2009
:
PESTILENCE нашли нового барабанщика
4 дек 2009
:
PESTILENCE ищут нового барабанщика
11 сен 2009
:
Лидер PESTILENCE начал работу над новым материалом
21 апр 2009
:
Новое видео PESTILENCE
3 мар 2009
:
Еще одна песня PESTILENCE
8 янв 2009
:
Новая песня от PESTILENCE
26 сен 2008
:
PESTILENCE отправятся в студию в октябре
29 апр 2008
:
Альбом PESTILENCE "Malleus Malficarum" будет переиздан
4 мар 2008
:
Воскресшие PESTILENCE объявили название нового альбома
19 янв 2008
:
PESTILENCE возродились
7 ноя 2006
:
Подробности о переизданном альбоме PESTILENCE "Mind Reflections"
1 июн 2021
Стрим от
PESTILENCE
PESTILENCE объявили о проведении стрима, который пройдет четвертого июня и в рамках которого группа исполнит четыре новые композиции. Детали и билеты доступны
здесь
.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).