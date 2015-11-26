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*MEGADETH и David всё 127
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*(В)дуй клоуну! 27
*DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне» 26
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Pestilence

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1 июн 2021 : 		 Стрим от PESTILENCE

31 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

27 май 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

14 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

30 апр 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

16 апр 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

26 мар 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет летом

17 сен 2020 : 		 Гитарист PESTILENCE против Фейсбука

8 авг 2020 : 		 PESTILENCE приступили к записи

3 июн 2020 : 		 PESTILENCE нашли ударника

2 авг 2019 : 		 PESTILENCE на AGONIA RECORDS

10 мар 2019 : 		 Гитарист PESTILENCE: «Лейблы немного нас боятся»

25 сен 2018 : 		 PESTILENCE сменили басиста

2 мар 2018 : 		 Лидер PESTILENCE: «Да я вообще не слушаю металл»

14 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

10 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

19 дек 2017 : 		 Новая песня PESTILENCE

16 ноя 2017 : 		 PESTILENCE сменили гитариста

20 окт 2017 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет весной

17 апр 2017 : 		 PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста

15 апр 2017 : 		 PESTILENCE на HAMMERHEART RECORDS

23 фев 2017 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

8 окт 2016 : 		 PESTILENCE возвращаются!

17 окт 2015 : 		 Демо PESTILENCE выйдет в ноябре

18 июл 2014 : 		 Новый проект фронтмена PESTILENCE переименован
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|||| 1 июн 2021

Стрим от PESTILENCE



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PESTILENCE объявили о проведении стрима, который пройдет четвертого июня и в рамках которого группа исполнит четыре новые композиции. Детали и билеты доступны здесь.

PESTILENCE Announce Free Livestream On June 4; Setlist To Include Four New Songs



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