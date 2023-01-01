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Вокалист PESTILENCE: «Раньше каждый считал друг друга братом, а сейчас — тьфу!»



Patrizio "Patrick" Mameli в недавней беседе ответил на вопрос о том, по чему он скучает из дэт-металл-сцены конца 1980-х — начала 1990-х:



«Ну, это очень просто. Солидарность и братство. Я считаю, что сейчас многое, и не только в металле, но и в целом, настолько политизировано, что даже в металле появляются подгруппы, которые используют политику, чтобы запретить другую группу или запретить другую группу людей, если они думают по-другому.



Я помню, что когда металл только зарождался, когда появились первые флоридские дэт-металл-группы и мы обменивались кассетами, каждый считал другого братом, и все относились друг к другу с уважением. Но сейчас всё больше похоже на то, что если ты не принадлежишь к определённой группе, то ты словно изгой, и всё потому, что всё слишком политизировано».







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