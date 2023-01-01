Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 36
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 33
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 24
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 20
*Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедител... 16
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 16
*MEGADETH выступили с временным участником 16
*AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER 13
*Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 36
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 33
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 24
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 20
[= ||| все новости группы



*

Pestilence

*



12 сен 2023 : 		 Вокалист PESTILENCE: «Раньше каждый считал друг друга братом, а сейчас — тьфу!»

25 июл 2023 : 		 PESTILENCE нашли басиста

3 мар 2023 : 		 Переиздания PESTILENCE выйдут летом

25 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления PESTILENCE

26 июл 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

22 июл 2021 : 		 PESTILENCE попали в чарты

25 июн 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE доступен для прослушивания

24 июн 2021 : 		 Гитарист PESTILENCE: «С Чаком мы ладили не очень, но я многому у него научился»

23 июн 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

13 июн 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

1 июн 2021 : 		 Стрим от PESTILENCE

31 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

27 май 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

14 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

30 апр 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

16 апр 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

26 мар 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет летом

17 сен 2020 : 		 Гитарист PESTILENCE против Фейсбука

8 авг 2020 : 		 PESTILENCE приступили к записи

3 июн 2020 : 		 PESTILENCE нашли ударника

2 авг 2019 : 		 PESTILENCE на AGONIA RECORDS

10 мар 2019 : 		 Гитарист PESTILENCE: «Лейблы немного нас боятся»

25 сен 2018 : 		 PESTILENCE сменили басиста

2 мар 2018 : 		 Лидер PESTILENCE: «Да я вообще не слушаю металл»

14 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист PESTILENCE: «Раньше каждый считал друг друга братом, а сейчас — тьфу!»



Patrizio "Patrick" Mameli в недавней беседе ответил на вопрос о том, по чему он скучает из дэт-металл-сцены конца 1980-х — начала 1990-х:

«Ну, это очень просто. Солидарность и братство. Я считаю, что сейчас многое, и не только в металле, но и в целом, настолько политизировано, что даже в металле появляются подгруппы, которые используют политику, чтобы запретить другую группу или запретить другую группу людей, если они думают по-другому.

Я помню, что когда металл только зарождался, когда появились первые флоридские дэт-металл-группы и мы обменивались кассетами, каждый считал другого братом, и все относились друг к другу с уважением. Но сейчас всё больше похоже на то, что если ты не принадлежишь к определённой группе, то ты словно изгой, и всё потому, что всё слишком политизировано».




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 531

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом