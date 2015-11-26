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Pestilence

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8 авг 2020 : 		 PESTILENCE приступили к записи

3 июн 2020 : 		 PESTILENCE нашли ударника

2 авг 2019 : 		 PESTILENCE на AGONIA RECORDS

10 мар 2019 : 		 Гитарист PESTILENCE: «Лейблы немного нас боятся»

25 сен 2018 : 		 PESTILENCE сменили басиста

2 мар 2018 : 		 Лидер PESTILENCE: «Да я вообще не слушаю металл»

14 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

10 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

19 дек 2017 : 		 Новая песня PESTILENCE

16 ноя 2017 : 		 PESTILENCE сменили гитариста

20 окт 2017 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет весной

17 апр 2017 : 		 PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста

15 апр 2017 : 		 PESTILENCE на HAMMERHEART RECORDS

23 фев 2017 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

8 окт 2016 : 		 PESTILENCE возвращаются!

17 окт 2015 : 		 Демо PESTILENCE выйдет в ноябре

18 июл 2014 : 		 Новый проект фронтмена PESTILENCE переименован

9 июл 2014 : 		 PATRICK MAMELI ушел из PESTILENCE

16 май 2014 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

1 ноя 2013 : 		 Новая песня PESTILENCE

22 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PESTILENCE

11 сен 2013 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет в октябре

11 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома PESTILENCE

8 фев 2013 : 		 PESTILENCE на CANDLELIGHT RECORDS

4 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома PESTILENCE

3 окт 2012 : 		 PESTILENCE начнут запись нового альбома в феврале
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|||| сегодня

PESTILENCE приступили к записи



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PESTILENCE сообщили о том, что приступили к записи нового альбома, получившего название Exitivm, релиз которого намечен на этот год на Agonia Records.

PESTILENCE Commence Recording New Album



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