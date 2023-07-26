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Pestilence

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3 мар 2023 : 		 Переиздания PESTILENCE выйдут летом

25 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления PESTILENCE

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22 июл 2021 : 		 PESTILENCE попали в чарты

25 июн 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE доступен для прослушивания

24 июн 2021 : 		 Гитарист PESTILENCE: «С Чаком мы ладили не очень, но я многому у него научился»

23 июн 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

13 июн 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

1 июн 2021 : 		 Стрим от PESTILENCE

31 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

27 май 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

14 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

30 апр 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

16 апр 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

26 мар 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет летом

17 сен 2020 : 		 Гитарист PESTILENCE против Фейсбука

8 авг 2020 : 		 PESTILENCE приступили к записи

3 июн 2020 : 		 PESTILENCE нашли ударника

2 авг 2019 : 		 PESTILENCE на AGONIA RECORDS

10 мар 2019 : 		 Гитарист PESTILENCE: «Лейблы немного нас боятся»

25 сен 2018 : 		 PESTILENCE сменили басиста

2 мар 2018 : 		 Лидер PESTILENCE: «Да я вообще не слушаю металл»

14 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

10 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE
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|||| 25 июл 2023

PESTILENCE нашли басиста



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PESTILENCE сообщили о том, что новым басистом группы стал Roel Käller.

Patrizio Mameli:« На место Joost van der Graaf в группу на бас-гитару пришел Roel Käller. Мы провели с ним репетицию, и он показал себя более чем способным занять эту позицию. Кроме того, он приятнейший парень, прекрасно общается, предпочитает те же музыкальные стили и окончил консерваторию. Я хотел бы поблагодарить всех участников конкурса на место бас-гитариста за проявленный интерес, потраченное время и усилия».

Roel Käller: «Привет всем! Я знаю Pestilence с подросткового возраста, так что присоединиться к этим ребятам — это то, о чем я тогда и мечтать не мог! Для меня большая честь стать частью наследия этой потрясающей группы! Ребята в коллективе приняли меня самым радушным образом, и музыкальная химия уже начала ощущаться! Не могу дождаться, когда выйду с ними на сцену и познакомлюсь со всеми вами!»

PESTILENCE Announces New Bassist




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26 июл 2023
rassol
Сколько их уже было? Какой по счёту это басист?

просмотров: 240

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