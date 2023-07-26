25 июл 2023



PESTILENCE нашли басиста



PESTILENCE сообщили о том, что новым басистом группы стал Roel Käller.



Patrizio Mameli:« На место Joost van der Graaf в группу на бас-гитару пришел Roel Käller. Мы провели с ним репетицию, и он показал себя более чем способным занять эту позицию. Кроме того, он приятнейший парень, прекрасно общается, предпочитает те же музыкальные стили и окончил консерваторию. Я хотел бы поблагодарить всех участников конкурса на место бас-гитариста за проявленный интерес, потраченное время и усилия».



Roel Käller: «Привет всем! Я знаю Pestilence с подросткового возраста, так что присоединиться к этим ребятам — это то, о чем я тогда и мечтать не мог! Для меня большая честь стать частью наследия этой потрясающей группы! Ребята в коллективе приняли меня самым радушным образом, и музыкальная химия уже начала ощущаться! Не могу дождаться, когда выйду с ними на сцену и познакомлюсь со всеми вами!»







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