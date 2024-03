сегодня



Фрагмент нового релиза PESTILENCE



PESTILENCE опубликовали перезаписанную версию композиции Horror Detox, которая будет включена в сборник Levels of Perception:



1. Horror Detox

2. Mvlti Dimensional

3. Mobvs Propagationem

4. Sinister

5. Dehydrated

6. Dominatvi Svbmissa

7. Land of Tears

8. Necromorph

9. Deificvs

10. Twisted Truth

11. Sempiternvs

12. Ovt of the Body http://pestilence.nl/







