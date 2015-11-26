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Pestilence

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10 мар 2019 : 		 Гитарист PESTILENCE: «Лейблы немного нас боятся»

25 сен 2018 : 		 PESTILENCE сменили басиста

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20 окт 2017 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет весной

17 апр 2017 : 		 PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста

15 апр 2017 : 		 PESTILENCE на HAMMERHEART RECORDS

23 фев 2017 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

8 окт 2016 : 		 PESTILENCE возвращаются!

17 окт 2015 : 		 Демо PESTILENCE выйдет в ноябре

18 июл 2014 : 		 Новый проект фронтмена PESTILENCE переименован

9 июл 2014 : 		 PATRICK MAMELI ушел из PESTILENCE

16 май 2014 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

1 ноя 2013 : 		 Новая песня PESTILENCE

22 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PESTILENCE

11 сен 2013 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет в октябре

11 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома PESTILENCE

8 фев 2013 : 		 PESTILENCE на CANDLELIGHT RECORDS

4 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома PESTILENCE

3 окт 2012 : 		 PESTILENCE начнут запись нового альбома в феврале

28 июл 2012 : 		 Барабанщик PSYCROPTIC в PESTILENCE

23 фев 2012 : 		 PESTILENCE представляют новых басиста и ударника

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|||| 10 мар 2019

Гитарист PESTILENCE: «Лейблы немного нас боятся»



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Вокалист и гитарист голландских Death Metal ветеранов PESTILENCE Patrick Mameli побеседовал недавно с Metal Underground о важности сохранения фирменного звучания с учётом музыкального развития с каждым новым альбомом.

«Я всегда стараюсь использовать элементы, с которыми я уже работал до этого. Я практически не слушаю никакого другого метала, поэтому я свободен от влияния извне, так что это всегда будет чистая музыка PESTILENCE. Поэтому, услышав какую-либо песню, вы автоматически поймёте, что это PESTILENCE. При том, что у каждого альбома разное настроение и различный вокал".

Я не из тех парней, которые придумывают раз от раза одно и то же. Для меня, если все одинаковое, это очень скучно. Но у меня есть ощущение того, что многие фанаты хотят этого — они хотят последовательности. Посмотри на Cannibal Corpse. Посмотри на Obituary. Все эти команды не изменились ни на грамм, но при этом они очень успешны. Это говорит о том, что в верности традициям и чистоте стиля что-то всё-таки есть. Но, что касается меня, я предпочитаю чуть больше прогрессировать. Это делает мою работу более интересной для меня, при том, что это и определённый риск. Потому что, если ты делаешь нечто новое, всегда есть опасность того, что фанаты такого больше не захотят. Так что это всё не так-то просто».

По словам Mameli, PESTILENCE не привлекает внимание звукозаписывающих компаний так как некоторые другие группы из-за его привычки и стремления расширять границы собственной музыки.

«Лейблы очень щепетильно относятся к продажам альбомов, с тех пор как на продаже альбомов стало практически невозможно заработать. Люди из звукозаписывающих компаний нас немного боятся, потому что они думают: "А что он собирается делать дальше? Ликвидный ли это товар? Сможем ли мы с этим работать?". "Hadeon" (2018) стал для меня практически идеальным альбомом для продолжения, но он не попал ни в один топ 10 или что-то вроде, и я этого никак не могу понять. Кругом столько разных других команд, которые... Мне кажется, они уже родились с Pro Tools или Cubase в руках; где сделать песню — это просто взять тридцать или сорок риффов и прогнать их на гиперскоростях. Им недостаёт техники, им недостаёт понимания инструмента как такового, поэтому они полагаются на то, что технологии это за них исправят. Мне кажется, некоторые из этих парней даже не сумеют сыграть то, что они запихивают в свои альбомы. Я думаю, это побочный эффект технологий».



PATRICK MAMELI Says Record Companies Are




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

rassol


10 мар 2019, 23:15		"Но, что касается меня, я предпочитаю чуть больше прогрессировать."

Поэтому я в прошлом году зависал говно, которое мало того, что говно, так ещё и звучит как из оцинкованного ведра!

HailtoSlave


10 мар 2019, 23:45		>говно, звучит как из оцинкованного ведра!

а бывает какой-то другой прог-дэт)?

Petrovich Sexyy


11 мар 2019, 00:13		А это прог-дэт?


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