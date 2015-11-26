22 июл 2021



PESTILENCE попали в чарты



Новая работа PESTILENCE Exitivm попала на 188 позицию чартов Billboard, на 23 строчку Current Hard Music Albums и на 37 строчку в чартах New Artist Albums.

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