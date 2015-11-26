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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 163
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Pestilence

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22 июл 2021 : 		 PESTILENCE попали в чарты

25 июн 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE доступен для прослушивания

24 июн 2021 : 		 Гитарист PESTILENCE: «С Чаком мы ладили не очень, но я многому у него научился»

23 июн 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

13 июн 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

1 июн 2021 : 		 Стрим от PESTILENCE

31 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

27 май 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

14 май 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

30 апр 2021 : 		 Обучающее видео от PESTILENCE

16 апр 2021 : 		 Новое видео PESTILENCE

26 мар 2021 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет летом

17 сен 2020 : 		 Гитарист PESTILENCE против Фейсбука

8 авг 2020 : 		 PESTILENCE приступили к записи

3 июн 2020 : 		 PESTILENCE нашли ударника

2 авг 2019 : 		 PESTILENCE на AGONIA RECORDS

10 мар 2019 : 		 Гитарист PESTILENCE: «Лейблы немного нас боятся»

25 сен 2018 : 		 PESTILENCE сменили басиста

2 мар 2018 : 		 Лидер PESTILENCE: «Да я вообще не слушаю металл»

14 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

10 янв 2018 : 		 Новая песня PESTILENCE

19 дек 2017 : 		 Новая песня PESTILENCE

16 ноя 2017 : 		 PESTILENCE сменили гитариста

20 окт 2017 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет весной

17 апр 2017 : 		 PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста
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|||| 22 июл 2021

PESTILENCE попали в чарты



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Новая работа PESTILENCE Exitivm попала на 188 позицию чартов Billboard, на 23 строчку Current Hard Music Albums и на 37 строчку в чартах New Artist Albums.

PESTILENCE Enters Billboard 200 With New Album Exitivm



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