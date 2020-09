сегодня



Гитарист PESTILENCE против Фейсбука



Гитарист PESTILENCE Patrick Mameli, чьи недавние сообщения в Facebook были заблокированы, рассказал о том, какими темами он руководствуется для сочинения текстов для будущего альбома группы, выход которого намечен на начало следующего года на Agonia Records.



«В большинстве случаев у меня есть концепция альбома, и я её начинаю раскручивать. Я всегда стараюсь подходить реалистично и рационально к тому, как и что я изучаю по теме. В этот раз тематикой станут душевные болезни и то, как в последние годы общество превращают в стадо овец и всячески блокируют индивидуальность.



Посмотрите, к примеру, что сейчас творится вокруг коронавируса. Есть состояние массового гипноза, когда люди просто боятся — больше боятся того, что показывают по телевизору. Что если вы не наденете маску, вы можете заразить кого-нибудь другого. И вы видите, что уровень стресса у человечества становится очень, очень высоким.



Я считаю, что как только началась эта коронаштука, происходит смена реальности того, что реально, а что нет, особенно когда средства массовой информации воспринимаются как полная правда, и люди едят её так, как будто она и есть реальность.



Когда вы видите, как растут наши дети — они же общаются только через свои телефоны; все просто смотрят в свой телефон. Я помню, что когда я рос, я всё еще лазал по деревьям. Люди больше так не делают. Теперь они просто всё время смотрят на экран и пытаются найти там правду.



Новый бог — это технология. А за технологиями стоят люди, которые пытаются загипнотизировать человечество. Посмотрите на Фейсбук. Для меня Фейсбук — это не что иное, как инструмент для того, чтобы загипнотизировать человечество. Но для людей, у которых нет группы или [чего-то ещё для продвижения], это может быть больше похоже на пропаганду и массовый гипноз.



Если посмотреть на Facebook и Марка Цукерберга — он ведь много раз был в суде, где его обвиняли в нарушении привилегий людей на частную жизнь. Сами посудите: наверняка вы с этим сталкивались — когда вы говорите со своей девушкой, с другом, с женой на определённую тему, то как только открываете свой телефон, вы видите фотографии на тему, которую обсуждали. Это значит, что это устройство — не более чем шпионский инструмент. Но если люди начинают верить в то, что это шпионский инструмент, то мы потеряем саму суть использования наших глаз, носа и рта для общения.



На альбоме [PESTILENCE "Doctrine" 2011 года] я начал говорить: "В манипуляции мы веруем". Вот почему я придумал "Doctrine". Это скрытый способ сказать людям: "Послушайте, вы должны использовать свой собственный разум, использовать свой мозг и не доверять таким платформам, как Facebook, которые используют ваше местоположение, чтобы выследить, где вы находитесь". И даже если вы его выключите, они всё равно смогут выследить вас, они всё равно смогут воспользоваться вашим микрофоном. И именно тогда я начал думать о том, как работает общество в наши дни, и именно так мои темы начали развиваться в то, о чём я буду говорить на "Exitivm". Потому что "Exitium" — это латинское слово, означающее полное разрушение, а "тотальное разрушение" означает полное разрушение общества в том виде, в каком мы его знаем.



Наши дети будут жить в мире, где как новый нормальный человек вы соглашаетесь носить маски, вы соглашаетесь с тем, что то, что они говорят по телевизору, — правда. Так что я действительно боюсь за правду для молодёжи и за то, что происходит. Все эти вещи для меня очень важные, чтобы заявить о себе и выразить себя в "Exitivm", потому что полное разрушение происходит прямо сейчас, и это уже реальность.



Мы никогда не были группой, поющей о зомби, кишках и обо всех этих глупых, тупых темах, чувак. В смысле, да ладно вам. Я знаю, что музыка должна быть мощной, иногда она бывает жестокой, но это просто музыка. Разум — это самый мощный инструмент, и наш разум используется внешней силой, которая невидима.



То, что сейчас происходит, когда внимание сосредоточено на таких вещах, как "Black Lives Matter" и Antifa, которые сражаются друг с другом, митингах в поддержку Трампа и Байдена, и всём подобном, — есть ощущение, что мы знаем, что происходит, но ничего не можем с этим поделать. И в этом-то и проблема — большинство людей больше не хочет выходить на улицу и подавать голос из-за того, что другие люди собираются сказать или сделать с тобой. Человечество стало как какая-то политическая вещица. Всё, что вы говорите, может быть использовано против вас. Так что нельзя говорить "белый", "чёрный", "латиноамериканец", без того, чтобы не нашёлся кто-то, кто будет использовать расовую карту. Ты должен следить за тем, что ты говоришь, со всем, что ты делаешь, и из-за того, что есть интернет, людей в нём начинают блокировать. Меня запрещают за то, что я говорю на Фейсбуке. Они блокируют мои фотографии, блокируют то, что я говорю. Некоторые люди боятся этого, а потом перестают протестовать против того, что они считают правильным.



Я не знаю, как долго мы сможем это терпеть, пока люди больше не захотят такого положения дел. А потом, когда закончится расистская карта, придёт следующий коронавирус, и если это больше не сработает, они заберут у тебя деньги, потому что именно так и будет. Всем придётся пройти тест на COVID. С помощью этого теста вы можете показать, что вам сделали прививку, а если вам не сделали прививку, вы не сможете выезжать за пределы своей страны. Они хотят полного контроля. И когда я говорю это, люди думают, что я фанат теорий заговора, а это чушь собачья. Я просто вижу, что происходит вокруг нас. Я вижу, что происходит не только в моей стране... Когда мой премьер-министр говорит, что я не могу находиться близко к другим людям, должен держаться на полутораметровом расстоянии от других, на котором должны находиться все и вся, и тут я вижу его с министром из Франции, и они практически целуют друг друга. Так что это за фигня? Почему с нами обращаются так, как будто мы ничего не стоим, тогда как для меня сейчас очень тяжёлое время, потому что мне не разрешают путешествовать и давать концерты. Мне не разрешено выступать с концертами. А это значит, что я не могу зарабатывать деньги на жизнь. Так что на данный момент уже полгода ты без денег. И это не только у меня такая ситуация — у большинства команд такие же проблемы».









