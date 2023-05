14 май 2023



Кассетный бокс-сет от DARKTHRONE



19 мая Peaceville выпустят кассетный бокс-сет DARKTHRONE Unholy Black Metal.



TAPE 1



A

1 Kathaarian Life Code

2 In The Shadow Of The Horns

3 Paragon Belial



B

1 Where Cold Winds Blow

2 A Blaze In The Northern Sky

3 The Pagan Winter



TAPE 2



A

1 Natassja In Eternal Sleep

2 Summer Of The Diabolical Holocaust

3 The Dance Of Eternal Shadows

4 Unholy Black Metal



B

1 To Walk The Infernal Fields

2 Under A Funeral Moon

3 Inn I De Dype Skogens Fabn

4 Crossing The Triangle Of Flames



TAPE 3



A

1 Transilvanian Hunger

2 Over Fjell Og Gjennom Torner

3 Skald Av Satans Sol

4 Slottet I Det Fjerne



B

1 Graven Takeheimens Saler

2 I En Hall Med Flesk Og Mjod

3 As Flittermice As Satans Spys

4 En As I Dype Skogen



TAPE 4



A

1 En Vind Av Sorg

2 Triumphant Gleam

3 The Hordes Of Nebulah



B

1 Hans Siste Vinter

2 Beholding The Throne Of Might

3 Quintessence

4 Sno Og Granskog (Utferd)



TAPE 5



A

1 A Blaze In The Northern Sky

2 Kathaarian Life Code

3 The Pagan Winter

4 Where Cold Winds Blow

5 In The Shadow Of The Horns



B

1 Summer Of The Diabolical Holocaust

2 Crossing The Triangle Of Flames

3 Under A Funeral Moon

4 The Dance Of Eternal Shadows

5 Unholy Black Metal







