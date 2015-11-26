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Новый альбом DARKTHRONE выйдет летом



DARKTHRONE выпустят новую работу, получившую название "Eternal Hails……", двадцать пятого июня на Peaceville.



Трек-лист:



01. His Master's Voice [07:17]



02. Hate Cloak [09:16]



03. Wake Of The Awakened [08:24]



04. Voyage To A North Pole Adrift [09:24]



05. Lost Arcane City Of Uppakra [07:02]







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