Новый альбом DARKTHRONE выйдет весной



DARKTHRONE сообщили о том, что новая пластинка получила название "It Beckons Us All" и будет выпущена 26 апреля на Peaceville Records. Запись проходила в апрели и мае прошлого года в Chaka Khan Studios, Oslo, там же, где были записаны альбомы "Eternal Hails" и "Astral Fortress", за мастеринг отвечал Jack Control из Enormous Door, а за оформление — Zbigniew Bielak.



Трек-лист "It Beckons Us All":



01. Howling Primitive Colonies [06:30]

02. Eon 3 [05:43]

03. Black Dawn Affiliation [06:11]

04. And In That Moment I Knew The Answer [03:17]

05. The Bird People Of Nordland [07:27]

06. The Heavy Hand [04:18]

07. The Lone Pines Of The Lost Planet [10:03]







