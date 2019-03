сегодня



Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае



DARKTHRONE сообщили, что их новый альбом "Old Star" выйдет 31 мая на Peaceville.



Трек-лист:



01. I Muffle Your Inner Choir [06:26]

02. The Hardship Of The Scots [07:36]

03. Old Star [04:28]

04. Alp Man [05:27]

05. Duke Of Gloat [06:49]

06. The Key Is Inside The Wall [07:24]















