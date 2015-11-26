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Darkthrone

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21 мар 2019 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае

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29 мар 2013 : 		 Винил "The Cult is Alive" DARKTHRONE выйдет в апреле

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12 дек 2012 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в феврале

30 сен 2012 : 		 Переиздание 'A Blaze In The Northern Sky' DARKTHRONE выйдет в ноябре

9 янв 2012 : 		 Все демо для релиза DARKTHRONE восстановлены

5 авг 2011 : 		 Переиздание DARKTHRONE выйдет с новой обложкой

8 фев 2011 : 		 Fenriz (DARKTHRONE): «Мы являемся доказательством того, что оставаться прежними невозможно»

17 дек 2010 : 		 DARKTHRONE и PEACEVILLE объявили о конкурсе

14 окт 2010 : 		 Переиздание альбомов DARKTHRONE

2 мар 2010 : 		 Аудиосемплы нового альбома DARKTHRONE

9 фев 2010 : 		 Детали нового альбома DARKTHRONE

2 фев 2010 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в апреле

17 сен 2009 : 		 DARKTHRONE завершат запись альбома в октябре
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Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае



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DARKTHRONE сообщили, что их новый альбом "Old Star" выйдет 31 мая на Peaceville.

Трек-лист:

01. I Muffle Your Inner Choir [06:26]
02. The Hardship Of The Scots [07:36]
03. Old Star [04:28]
04. Alp Man [05:27]
05. Duke Of Gloat [06:49]
06. The Key Is Inside The Wall [07:24]



DARKTHRONE To Release




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