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Darkthrone

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11 янв 2021 : 		 DARKTHRONE завершили запись

31 май 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

23 апр 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

21 мар 2019 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае

6 сен 2018 : 		 DARKTHRONE работают над новым альбомом

29 июн 2018 : 		 Винил DARKTHRONE выйдет летом

20 авг 2017 : 		 Демо DARKTHRONE выйдет осенью

27 апр 2017 : 		 PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE

15 апр 2017 : 		 Юбилейный сингл DARKTHRONE выйдет летом

30 окт 2016 : 		 Репетиции DARKTHRONE выйдут на виниле

14 сен 2016 : 		 Участник DARKTHRONE стал политиком

18 авг 2016 : 		 Новая песня DARKTHRONE

10 авг 2016 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет осенью

7 апр 2014 : 		 Бокс-сет DARKTHRONE выйдет в мае

7 июн 2013 : 		 Новое видео DARKTHRONE

29 мар 2013 : 		 Винил "The Cult is Alive" DARKTHRONE выйдет в апреле

16 янв 2013 : 		 Новая песня DARKTHRONE

17 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома DARKTHRONE

12 дек 2012 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в феврале

30 сен 2012 : 		 Переиздание 'A Blaze In The Northern Sky' DARKTHRONE выйдет в ноябре

9 янв 2012 : 		 Все демо для релиза DARKTHRONE восстановлены

5 авг 2011 : 		 Переиздание DARKTHRONE выйдет с новой обложкой

8 фев 2011 : 		 Fenriz (DARKTHRONE): «Мы являемся доказательством того, что оставаться прежними невозможно»

17 дек 2010 : 		 DARKTHRONE и PEACEVILLE объявили о конкурсе

14 окт 2010 : 		 Переиздание альбомов DARKTHRONE

2 мар 2010 : 		 Аудиосемплы нового альбома DARKTHRONE
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DARKTHRONE завершили запись



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DARKTHRONE завершили запись нового альбома.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blodornn


11 янв 2021, 17:53		Будем ждать, будем ждать!!!


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