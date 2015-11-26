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Darkthrone

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23 апр 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

21 мар 2019 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае

6 сен 2018 : 		 DARKTHRONE работают над новым альбомом

29 июн 2018 : 		 Винил DARKTHRONE выйдет летом

20 авг 2017 : 		 Демо DARKTHRONE выйдет осенью

27 апр 2017 : 		 PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE

15 апр 2017 : 		 Юбилейный сингл DARKTHRONE выйдет летом

30 окт 2016 : 		 Репетиции DARKTHRONE выйдут на виниле

14 сен 2016 : 		 Участник DARKTHRONE стал политиком

18 авг 2016 : 		 Новая песня DARKTHRONE

10 авг 2016 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет осенью

7 апр 2014 : 		 Бокс-сет DARKTHRONE выйдет в мае

7 июн 2013 : 		 Новое видео DARKTHRONE

29 мар 2013 : 		 Винил "The Cult is Alive" DARKTHRONE выйдет в апреле

16 янв 2013 : 		 Новая песня DARKTHRONE

17 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома DARKTHRONE

12 дек 2012 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в феврале

30 сен 2012 : 		 Переиздание 'A Blaze In The Northern Sky' DARKTHRONE выйдет в ноябре

9 янв 2012 : 		 Все демо для релиза DARKTHRONE восстановлены

5 авг 2011 : 		 Переиздание DARKTHRONE выйдет с новой обложкой

8 фев 2011 : 		 Fenriz (DARKTHRONE): «Мы являемся доказательством того, что оставаться прежними невозможно»

17 дек 2010 : 		 DARKTHRONE и PEACEVILLE объявили о конкурсе

14 окт 2010 : 		 Переиздание альбомов DARKTHRONE

2 мар 2010 : 		 Аудиосемплы нового альбома DARKTHRONE

9 фев 2010 : 		 Детали нового альбома DARKTHRONE

2 фев 2010 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в апреле
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Новая песня DARKTHRONE



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Норвежские ветераны блэк-металла DARKTHRONE опубликовали в своём Facebook-аккаунте новую песню "The Hardship Of The Scots", которая войдёт в новый альбом "Old Star", выходящий 31 мая на Peaceville.

Трек-лист:

01. I Muffle Your Inner Choir [06:26]
02. The Hardship Of The Scots [07:36]
03. Old Star [04:28]
04. Alp Man [05:27]
05. Duke Of Gloat [06:49]
06. The Key Is Inside The Wall [07:24]



Listen To New DARKTHRONE Song






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Reflection


23 апр 2019, 18:45		Тащемта качает, например

Dem0niac


23 апр 2019, 19:11		А ведь хорошо! У дядек, похоже, ренессанс наметился.


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