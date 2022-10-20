Новая песня DARKTHRONE

"Caravan Of Broken Ghosts", новая песня группы DARKTHRONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Astral Fortress", выход которого запланирован на 28 октября на Peaceville Records:
01. Caravan Of Broken Ghosts [07:53]
02. Impeccable Caverns Of Satan [05:34]
03. Stalagmite Necklace [05:22]
04. The Sea Beneath The Seas Of The Sea [10:10]
05. Kevorkian Times [04:27]
06. Kolbotn, West Of The Vast Forests [01:54]
07. Eon 2 [04:40]
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По музыке нечего сказать, кроме того, что для них это, похоже, необходимость. Чисто для фанатов вывески мероприятие.