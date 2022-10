сегодня



Новая песня DARKTHRONE



"Caravan Of Broken Ghosts", новая песня группы DARKTHRONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Astral Fortress", выход которого запланирован на 28 октября на Peaceville Records:



01. Caravan Of Broken Ghosts [07:53]

02. Impeccable Caverns Of Satan [05:34]

03. Stalagmite Necklace [05:22]

04. The Sea Beneath The Seas Of The Sea [10:10]

05. Kevorkian Times [04:27]

06. Kolbotn, West Of The Vast Forests [01:54]

07. Eon 2 [04:40]







+0 -1



( 1 ) просмотров: 108