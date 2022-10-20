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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*ACCEPT выступили без вокалиста 9
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Darkthrone

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20 окт 2022 : 		 Новая песня DARKTHRONE

2 мар 2022 : 		 DARKTHRONE отмечают юбилей

25 июн 2021 : 		 Видео с текстом от DARKTHRONE

4 июн 2021 : 		 Новая песня DARKTHRONE

29 апр 2021 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет летом

23 мар 2021 : 		 Роботы исполняют DARKTHRONE

28 янв 2021 : 		 Бокс-сет DARKTHRONE выйдет весной

11 янв 2021 : 		 DARKTHRONE завершили запись

31 май 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

23 апр 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

21 мар 2019 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае

6 сен 2018 : 		 DARKTHRONE работают над новым альбомом

29 июн 2018 : 		 Винил DARKTHRONE выйдет летом

20 авг 2017 : 		 Демо DARKTHRONE выйдет осенью

27 апр 2017 : 		 PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE

15 апр 2017 : 		 Юбилейный сингл DARKTHRONE выйдет летом

30 окт 2016 : 		 Репетиции DARKTHRONE выйдут на виниле

14 сен 2016 : 		 Участник DARKTHRONE стал политиком

18 авг 2016 : 		 Новая песня DARKTHRONE

10 авг 2016 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет осенью

7 апр 2014 : 		 Бокс-сет DARKTHRONE выйдет в мае

7 июн 2013 : 		 Новое видео DARKTHRONE

29 мар 2013 : 		 Винил "The Cult is Alive" DARKTHRONE выйдет в апреле

16 янв 2013 : 		 Новая песня DARKTHRONE

17 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома DARKTHRONE

12 дек 2012 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в феврале
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Новая песня DARKTHRONE



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"Caravan Of Broken Ghosts", новая песня группы DARKTHRONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Astral Fortress", выход которого запланирован на 28 октября на Peaceville Records:

01. Caravan Of Broken Ghosts [07:53]
02. Impeccable Caverns Of Satan [05:34]
03. Stalagmite Necklace [05:22]
04. The Sea Beneath The Seas Of The Sea [10:10]
05. Kevorkian Times [04:27]
06. Kolbotn, West Of The Vast Forests [01:54]
07. Eon 2 [04:40]




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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20 окт 2022
gravitgroove
Минуя обложку…
По музыке нечего сказать, кроме того, что для них это, похоже, необходимость. Чисто для фанатов вывески мероприятие.

просмотров: 108

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