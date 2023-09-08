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Darkthrone

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Юбилейный винил от DARKTHRONE



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Peaceville Records 20 октября по случаю тридцатилетия выпустит классическую запись DARKTHRONE "Under A Funeral Moon" на виниле с мастерингом в соответствии с оригинальным изданием 1993 года.

Трек-лист:

Side A
“Natassja In Eternal Sleep”
“Summer Of The Diabolical Holocaust”
“The Dance Of Eternal Shadows”
“Unholy Black Metal”

Side B
“To Walk The Infernal Fields”
“Under A Funeral Moon”
“Inn I De Dype Skogens Fabn”
“Crossing The Triangle Of Flames”

DARKTHRONE вЂ“ Under A Funeral Moon To Receive Silver-Marbled Vinyl Reissue To Commemorate 30th Anniversary




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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8 сен 2023
gravitgroove
Мастеринг классических альбомов Darkthrone - это звучит смешно и подозрительно.

просмотров: 459

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