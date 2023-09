сегодня



Юбилейный винил от DARKTHRONE



Peaceville Records 20 октября по случаю тридцатилетия выпустит классическую запись DARKTHRONE "Under A Funeral Moon" на виниле с мастерингом в соответствии с оригинальным изданием 1993 года.



Трек-лист:



Side A

“Natassja In Eternal Sleep”

“Summer Of The Diabolical Holocaust”

“The Dance Of Eternal Shadows”

“Unholy Black Metal”



Side B

“To Walk The Infernal Fields”

“Under A Funeral Moon”

“Inn I De Dype Skogens Fabn”

“Crossing The Triangle Of Flames”







+1 -1



( 1 ) просмотров: 459