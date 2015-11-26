23 мар 2021



Роботы исполняют DARKTHRONE



Группа роботов ELECTROMANCY опубликовала видео на собственное прочтение нетленного хита DARKTHRONE "Transilvanian Hunger". Этот трек взят из выходящего 30 апреля ЕР "Robot Black".

</div>





+0 -2



просмотров: 225

