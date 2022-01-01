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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
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Darkthrone

*



2 мар 2022 : 		 DARKTHRONE отмечают юбилей

25 июн 2021 : 		 Видео с текстом от DARKTHRONE

4 июн 2021 : 		 Новая песня DARKTHRONE

29 апр 2021 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет летом

23 мар 2021 : 		 Роботы исполняют DARKTHRONE

28 янв 2021 : 		 Бокс-сет DARKTHRONE выйдет весной

11 янв 2021 : 		 DARKTHRONE завершили запись

31 май 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

23 апр 2019 : 		 Новая песня DARKTHRONE

21 мар 2019 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в мае

6 сен 2018 : 		 DARKTHRONE работают над новым альбомом

29 июн 2018 : 		 Винил DARKTHRONE выйдет летом

20 авг 2017 : 		 Демо DARKTHRONE выйдет осенью

27 апр 2017 : 		 PEACEVILLE выпустят пикчер-диск DARKTHRONE

15 апр 2017 : 		 Юбилейный сингл DARKTHRONE выйдет летом

30 окт 2016 : 		 Репетиции DARKTHRONE выйдут на виниле

14 сен 2016 : 		 Участник DARKTHRONE стал политиком

18 авг 2016 : 		 Новая песня DARKTHRONE

10 авг 2016 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет осенью

7 апр 2014 : 		 Бокс-сет DARKTHRONE выйдет в мае

7 июн 2013 : 		 Новое видео DARKTHRONE

29 мар 2013 : 		 Винил "The Cult is Alive" DARKTHRONE выйдет в апреле

16 янв 2013 : 		 Новая песня DARKTHRONE

17 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома DARKTHRONE

12 дек 2012 : 		 Новый альбом DARKTHRONE выйдет в феврале

30 сен 2012 : 		 Переиздание 'A Blaze In The Northern Sky' DARKTHRONE выйдет в ноябре
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DARKTHRONE отмечают юбилей



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DARKTHRONE отмечают юбилей альбома "A Blaze In The Northern Sky" выпуском специальной виниловой версии, тираж которой составит 666 копий. Каждый винил подписал лично Fenriz'ом и Nocturno Culto.

DARKTHRONE Marks 30th Anniversary Of A Blaze In The Northern Sky With Limited Edition LP




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