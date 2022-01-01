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DARKTHRONE отмечают юбилей



DARKTHRONE отмечают юбилей альбома "A Blaze In The Northern Sky" выпуском специальной виниловой версии, тираж которой составит 666 копий. Каждый винил подписал лично Fenriz'ом и Nocturno Culto.







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