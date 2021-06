сегодня



Новая песня DARKTHRONE



"Hate Cloak", новая песня группы DARKTHRONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Eternal Hails……", выход которого запланирован на 25 июня на Peaceville.



Трек-лист:



01. His Master's Voice [07:17]



02. Hate Cloak [09:16]



03. Wake Of The Awakened [08:24]



04. Voyage To A North Pole Adrift [09:24]



05. Lost Arcane City Of Uppakra [07:02]













