Профессиональное видео полного выступления RAGE



Профессиональное видео полного выступления RAGE, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Resurrection Day"

"Solitary Man"

"Great Old Ones"

"Nevermore"

"Refuge"

"End Of All Days"

"Straight To Hell"

"Don't Fear The Winter"

"Higher Than The Sky"







