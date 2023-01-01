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*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
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Rage

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11 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления RAGE

5 окт 2022 : 		 RAGE отметят юбилей двойным альбомом

19 авг 2022 : 		 Новое видео RAGE

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от RAGE

27 сен 2021 : 		 Концертное видео RAGE

29 авг 2021 : 		 Новое видео RAGE

17 июл 2021 : 		 Новое видео RAGE

6 июл 2021 : 		 Новый альбом RAGE выйдет осенью

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления RAGE

30 июл 2020 : 		 Видео с выступления RAGE

12 июн 2020 : 		 RAGE представили новый состав

8 май 2020 : 		 Перемены в RAGE

15 дек 2019 : 		 Видео с текстом от RAGE

15 ноя 2019 : 		 Новое видео RAGE

21 окт 2019 : 		 Новое видео RAGE

16 апр 2019 : 		 RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER

21 апр 2018 : 		 Альбом RAGE "Execution Guaranteed" будет переиздан на виниле

25 янв 2018 : 		 Приглашение от RAGE

28 июл 2017 : 		 Новое видео RAGE

12 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия AVENGER от RAGE

22 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

14 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

7 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

26 май 2017 : 		 Новое видео RAGE
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Профессиональное видео полного выступления RAGE



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Профессиональное видео полного выступления RAGE, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Resurrection Day"
"Solitary Man"
"Great Old Ones"
"Nevermore"
"Refuge"
"End Of All Days"
"Straight To Hell"
"Don't Fear The Winter"
"Higher Than The Sky"

RAGE Live At Summer Breeze 2023; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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