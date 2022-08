сегодня



Новое видео RAGE



"To Live And To Die", новое видео группы RAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Spreading The Plague", выходящего 30 сентября на SPV/Steamhammer:



"To Live And To Die"

"Spreading The Plague"

"The King Has Lost His Crown"

"A New Land" (acoustic version)

"The Price Of War 2.0"

"Straight To Hell" (Live from the Cave)







