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*Новое видео BEHEMOTH 49
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 46
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 31
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
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Rage

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19 авг 2022 : 		 Новое видео RAGE

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от RAGE

27 сен 2021 : 		 Концертное видео RAGE

29 авг 2021 : 		 Новое видео RAGE

17 июл 2021 : 		 Новое видео RAGE

6 июл 2021 : 		 Новый альбом RAGE выйдет осенью

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления RAGE

30 июл 2020 : 		 Видео с выступления RAGE

12 июн 2020 : 		 RAGE представили новый состав

8 май 2020 : 		 Перемены в RAGE

15 дек 2019 : 		 Видео с текстом от RAGE

15 ноя 2019 : 		 Новое видео RAGE

21 окт 2019 : 		 Новое видео RAGE

16 апр 2019 : 		 RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER

21 апр 2018 : 		 Альбом RAGE "Execution Guaranteed" будет переиздан на виниле

25 янв 2018 : 		 Приглашение от RAGE

28 июл 2017 : 		 Новое видео RAGE

12 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия AVENGER от RAGE

22 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

14 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

7 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

26 май 2017 : 		 Новое видео RAGE

23 май 2017 : 		 Фрагмент нового сингла RAGE

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE
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Новое видео RAGE



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"To Live And To Die", новое видео группы RAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Spreading The Plague", выходящего 30 сентября на SPV/Steamhammer:

"To Live And To Die"
"Spreading The Plague"
"The King Has Lost His Crown"
"A New Land" (acoustic version)
"The Price Of War 2.0"
"Straight To Hell" (Live from the Cave)

RAGE Release Music Video For New Song "To Live And To Die"




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