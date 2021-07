сегодня



Новое видео RAGE



"Virginity", новое видео группы RAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Resurrection Day, выходящего 17 сентября в следующих вариантах:



- DigiPak incl. poster

-2LP Gatefold, 140 g, orange vinyl, printed inner sleeves

- Download / Streaming



Трек-лист:



01. Memento Vitae (Overture) (1:14)



02. Resurrection Day (4:18)



03. Virginity (3:41)



04. A New Land (3:49)



05. Arrogance And Ignorance (5:00)



06. Man In Chains (4:36)



07. The Age Of Reason (4:22)



08. Monetary Gods (3:54)



09. Mind Control (4:14)



10. Traveling Through Time (4:13)



11. Black Room (4:49)



12. Extinction Overkill (5:52)







