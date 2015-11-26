Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 186
*Новая песня GUNS N' ROSES 49
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 48
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 29
[= ||| все новости группы



*

Rage

*



27 сен 2021 : 		 Концертное видео RAGE

29 авг 2021 : 		 Новое видео RAGE

17 июл 2021 : 		 Новое видео RAGE

6 июл 2021 : 		 Новый альбом RAGE выйдет осенью

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления RAGE

30 июл 2020 : 		 Видео с выступления RAGE

12 июн 2020 : 		 RAGE представили новый состав

8 май 2020 : 		 Перемены в RAGE

15 дек 2019 : 		 Видео с текстом от RAGE

15 ноя 2019 : 		 Новое видео RAGE

21 окт 2019 : 		 Новое видео RAGE

16 апр 2019 : 		 RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER

21 апр 2018 : 		 Альбом RAGE "Execution Guaranteed" будет переиздан на виниле

25 янв 2018 : 		 Приглашение от RAGE

28 июл 2017 : 		 Новое видео RAGE

12 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия AVENGER от RAGE

22 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

14 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

7 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

26 май 2017 : 		 Новое видео RAGE

23 май 2017 : 		 Фрагмент нового сингла RAGE

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео RAGE



*
zoom
*
* *
Видео с выступления RAGE на фестивале Wacken Open Air 2019 доступно для просмотра ниже.

RAGE - Wacken Open Air 2019 Live Footage Of



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 702

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом