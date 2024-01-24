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Rage

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24 янв 2024 : 		 Новое видео RAGE

11 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления RAGE

5 окт 2022 : 		 RAGE отметят юбилей двойным альбомом

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25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от RAGE

27 сен 2021 : 		 Концертное видео RAGE

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17 июл 2021 : 		 Новое видео RAGE

6 июл 2021 : 		 Новый альбом RAGE выйдет осенью

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления RAGE

30 июл 2020 : 		 Видео с выступления RAGE

12 июн 2020 : 		 RAGE представили новый состав

8 май 2020 : 		 Перемены в RAGE

15 дек 2019 : 		 Видео с текстом от RAGE

15 ноя 2019 : 		 Новое видео RAGE

21 окт 2019 : 		 Новое видео RAGE

16 апр 2019 : 		 RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER

21 апр 2018 : 		 Альбом RAGE "Execution Guaranteed" будет переиздан на виниле

25 янв 2018 : 		 Приглашение от RAGE

28 июл 2017 : 		 Новое видео RAGE

12 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия AVENGER от RAGE

22 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

14 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

7 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE
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|||| 24 янв 2024

Новое видео RAGE



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Under A Black Crown, новое видео RAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Afterlifelines", релиз которого намечен на 29 марта.




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24 янв 2024
D
DHW
Стас Борецкий.
24 янв 2024
Corpsegrinder04
DHW, стас Борецкий это Михайло Киске в своём красном кожанном танкаче.
24 янв 2024
olly71
Не шедевр но и не полный отстой . так на три с плюсом песенка . в 90е она бы удостоилась у них быть би сайдом а сегодня главная песня будущего альбома. Представляю как она убого будет звучать на концерте в одну гитару.
24 янв 2024
Darkside.ru MemberNerferoth Juventino
Пиви прям совсем в варкрафтовского дварфа превратился)
24 янв 2024
Орион
Всегда мечтал увидеть Биг Шоу, Гигачада и молодого Хэтфилда в одной метал-группе!

просмотров: 762

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