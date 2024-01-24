24 янв 2024



Новое видео RAGE



Under A Black Crown, новое видео RAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Afterlifelines", релиз которого намечен на 29 марта. http://www.rage-official.com







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