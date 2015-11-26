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Rage

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3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления RAGE

30 июл 2020 : 		 Видео с выступления RAGE

12 июн 2020 : 		 RAGE представили новый состав

8 май 2020 : 		 Перемены в RAGE

15 дек 2019 : 		 Видео с текстом от RAGE

15 ноя 2019 : 		 Новое видео RAGE

21 окт 2019 : 		 Новое видео RAGE

16 апр 2019 : 		 RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER

21 апр 2018 : 		 Альбом RAGE "Execution Guaranteed" будет переиздан на виниле

25 янв 2018 : 		 Приглашение от RAGE

28 июл 2017 : 		 Новое видео RAGE

12 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия AVENGER от RAGE

22 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

14 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

7 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

26 май 2017 : 		 Новое видео RAGE

23 май 2017 : 		 Фрагмент нового сингла RAGE

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

29 апр 2017 : 		 Новый альбом RAGE выйдет в июле

2 июл 2016 : 		 Видео с текстом от RAGE

2 июн 2016 : 		 Новое видео RAGE

30 май 2016 : 		 Концертное видео RAGE
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Видео полного выступления RAGE



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Видео полного выступления ESKIMO CALLBOY, которое состоялось в рамках Wacken World Wide, доступно по этому адресу.



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