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Rage

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16 апр 2019 : 		 RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER

21 апр 2018 : 		 Альбом RAGE "Execution Guaranteed" будет переиздан на виниле

25 янв 2018 : 		 Приглашение от RAGE

28 июл 2017 : 		 Новое видео RAGE

12 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия AVENGER от RAGE

22 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

14 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

7 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

26 май 2017 : 		 Новое видео RAGE

23 май 2017 : 		 Фрагмент нового сингла RAGE

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

29 апр 2017 : 		 Новый альбом RAGE выйдет в июле

2 июл 2016 : 		 Видео с текстом от RAGE

2 июн 2016 : 		 Новое видео RAGE

30 май 2016 : 		 Концертное видео RAGE

27 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

20 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

13 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

7 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от RAGE

27 апр 2016 : 		 Видео-интервью с Пиви Вагнером (RAGE)

21 апр 2016 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE
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RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER



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Немецкая группа RAGE вернулась на SPV/Steamhammer. В данный момент музыканты — фронтмен Peavy Wagner, гитарист Marcos Rodriguez и барабанщик Vassilios "Lucky" Maniatopoulos — работают над новым материалом для предстоящего альбома с рабочим названием "Wings Of Rage". Планируется, что альбом выйдет 10 января 2020 года, первый сингл появится в сентябре, второй — незадолго до Рождества.

25-й студийный альбом "Wings Of Rage" будет записан в студии Soundchaser в Буршайде. Peavy заявил, что новая работа станет «квинтэссенцией музыкального развития группы, с песнями, которые с середины 1980-х являются нашей сутью».



RAGE Signs with SPV/STEAMHAMMER; 25th Studio Album Due In January



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

FaycT


16 апр 2019, 14:53		Пока что после ухода Смольского было очень вяло и скучно. Посмотрим.


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