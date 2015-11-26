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RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER



Немецкая группа RAGE вернулась на SPV/Steamhammer. В данный момент музыканты — фронтмен Peavy Wagner, гитарист Marcos Rodriguez и барабанщик Vassilios "Lucky" Maniatopoulos — работают над новым материалом для предстоящего альбома с рабочим названием "Wings Of Rage". Планируется, что альбом выйдет 10 января 2020 года, первый сингл появится в сентябре, второй — незадолго до Рождества.



25-й студийный альбом "Wings Of Rage" будет записан в студии Soundchaser в Буршайде. Peavy заявил, что новая работа станет «квинтэссенцией музыкального развития группы, с песнями, которые с середины 1980-х являются нашей сутью».











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