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RAGE отметят юбилей двойным альбомом



Peter 'Peavy' Wagner рассказал о планах группы по отмечанию 40-летнего юбилея коллектива:



«Следующий альбом Rage планируется выпустить в 2024 году, это будет 40-летие Rage, официальное 40-летие, и мы планируем выпустить двойной альбом, а также книгу об истории Rage. И то, и другое уже в разработке, мы почти закончили работу над книгой и почти подготовили альбом. У нас более 20 песен для двойного диска, и в данный момент мы находимся на стадии пре-продакшна, то есть записываем идеи и аранжируем все. Так что мы точно все успеем, и я могу обещать, что все будут довольны. Книга будет похожа на биографию и сейчас мы уже на стадии продакшена. Я почти закончил писать, осталось только отредактировать ее профессиональным редактором. Все вместе должно выйти примерно весной 24-го года, по крайней мере такой план. Концертеного месяца и даты я не знаю, а вот название альбом — знаю, только я вам его не отдам (С) (Смеется)»







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