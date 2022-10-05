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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новое видео NEVENA 10
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Rage

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5 окт 2022 : 		 RAGE отметят юбилей двойным альбомом

19 авг 2022 : 		 Новое видео RAGE

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от RAGE

27 сен 2021 : 		 Концертное видео RAGE

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17 июл 2021 : 		 Новое видео RAGE

6 июл 2021 : 		 Новый альбом RAGE выйдет осенью

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления RAGE

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12 июн 2020 : 		 RAGE представили новый состав

8 май 2020 : 		 Перемены в RAGE

15 дек 2019 : 		 Видео с текстом от RAGE

15 ноя 2019 : 		 Новое видео RAGE

21 окт 2019 : 		 Новое видео RAGE

16 апр 2019 : 		 RAGE подписали контракт с SPV/STEAMHAMMER

21 апр 2018 : 		 Альбом RAGE "Execution Guaranteed" будет переиздан на виниле

25 янв 2018 : 		 Приглашение от RAGE

28 июл 2017 : 		 Новое видео RAGE

12 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия AVENGER от RAGE

22 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

14 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

7 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

26 май 2017 : 		 Новое видео RAGE

23 май 2017 : 		 Фрагмент нового сингла RAGE
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RAGE отметят юбилей двойным альбомом



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Peter 'Peavy' Wagner рассказал о планах группы по отмечанию 40-летнего юбилея коллектива:

«Следующий альбом Rage планируется выпустить в 2024 году, это будет 40-летие Rage, официальное 40-летие, и мы планируем выпустить двойной альбом, а также книгу об истории Rage. И то, и другое уже в разработке, мы почти закончили работу над книгой и почти подготовили альбом. У нас более 20 песен для двойного диска, и в данный момент мы находимся на стадии пре-продакшна, то есть записываем идеи и аранжируем все. Так что мы точно все успеем, и я могу обещать, что все будут довольны. Книга будет похожа на биографию и сейчас мы уже на стадии продакшена. Я почти закончил писать, осталось только отредактировать ее профессиональным редактором. Все вместе должно выйти примерно весной 24-го года, по крайней мере такой план. Концертеного месяца и даты я не знаю, а вот название альбом — знаю, только я вам его не отдам (С) (Смеется)»

RAGE To Celebrate 40th Anniversary With History Book And Double Studio Album




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5 окт 2022
K
KillTimer
Ой, лучше не надо. Последние творения по сравнению с эпохой Смольского — примитивное ковыряние.

просмотров: 182

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