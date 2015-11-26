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Rage

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Видео с текстом от RAGE



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"Arrogance And Ignorance", видео с текстом от группы RAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Resurrection Day, выпущенного 17 сентября в следующих вариантах:

- DigiPak incl. poster
-2LP Gatefold, 140 g, orange vinyl, printed inner sleeves
- Download / Streaming

Трек-лист:

01. Memento Vitae (Overture) (1:14)

02. Resurrection Day (4:18)

03. Virginity (3:41)

04. A New Land (3:49)

05. Arrogance And Ignorance (5:00)

06. Man In Chains (4:36)

07. The Age Of Reason (4:22)

08. Monetary Gods (3:54)

09. Mind Control (4:14)

10. Traveling Through Time (4:13)

11. Black Room (4:49)

12. Extinction Overkill (5:52)



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