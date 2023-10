сегодня



Гитарист SAVATAGE вспоминает Криса Оливу



Chris Caffery по случаю 30-летия с момента смерти гитариста SAVATAGE Криса Олива, который погиб в результате аварии 17 октября 1993 года, написал:



«Тридцать лет назад я находился в той же комнате, что и сейчас. Я играл на гитаре и набрасывал идеи для записи альбома Doctor Butcher. Зазвонил телефон, и это был один из первых случаев в моей жизни, когда кто-то позвонил мне, чтобы сказать, что друг скончался. Это был не просто друг. Он был моим старшим братом и наставником.



С тех пор телефон звонил слишком много раз с похожими новостями. Но ни одна из них не была столь разрушительной, как та, что пришла тогда.



Последние слова Криса, сказанные мне несколькими неделями ранее, были: "Я люблю тебя, присмотри за моим братом ради меня". Тридцать лет спустя я все еще пытаюсь, старший брат; но, как ты знаешь, это не так-то просто!



По многим причинам я скучаю по тебе больше, чем когда-либо. В основном потому, что я просто скучаю по своему брату и мечтаю уехать с тобой в турне.



Как говорится в песне, 'I don’t know where the years have gone...' Это была чистая правда. Затем Paul дописал: 'Memories can only last so long.' . Я с этим не согласен. Они всегда есть, и они всегда остаются, и "толпы не расходятся". Они растут. Легион становится сильнее, как и было сказано в еще одной песне! Я делаю все возможное, чтобы продолжать нести им твою музыку. Надеюсь, что рано или поздно мы снова сможем выйти на сцену и показать тебе, насколько силен этот легион!



А пока я люблю тебя и скучаю по тебе, и у меня есть несколько стальных медиаторов и новый Jackson, который, я уверен, ты бы попытался украсть, чтобы отправиться в путь!»







+0 -0



просмотров: 85