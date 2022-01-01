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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
*Новое видео KREATOR 13
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Savatage

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9 май 2022 : 		 Рассказ о переизданиях SAVATAGE

7 фев 2022 : 		 Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы

9 янв 2022 : 		 CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE

24 июн 2021 : 		 Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле

14 июн 2021 : 		 JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»

2 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»

13 ноя 2020 : 		 SAVATAGE думают о возвращении?

17 янв 2020 : 		 Фэн-видео от гитариста SAVATAGE

3 дек 2019 : 		 Гитарист SAVATAGE об альбоме Gutter Ballet

13 апр 2017 : 		 Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

5 окт 2015 : 		 JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE

9 сен 2015 : 		 JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»

19 авг 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления SAVATAGE

12 авг 2015 : 		 CHRIS CAFFERY: «Будущее SAVATAGE в руках Jon'a Oliva'ы»

10 авг 2015 : 		 SAVATAGE планируют новые концерты

31 июл 2015 : 		 SAVATAGE выступили на WACKEN OPEN AIR

16 май 2015 : 		 Семплы из нового релиза SAVATAGE

4 май 2015 : 		 Сборник SAVATAGE выйдет в июне

12 янв 2015 : 		 JON OLIVA о реюнионе SAVATAGE и новом альбоме JON OLIVA'S PAIN

22 дек 2014 : 		 CHRIS CAFFERY о реюнионе SAVATAGE

3 авг 2014 : 		 SAVATAGE выступят на Wacken 2015

14 авг 2013 : 		 Детали переиздания "Streets: A Rock Opera" SAVATAGE

30 ноя 2011 : 		 Участники SAVATAGE целиком исполнят "The Wake Of Magellan"

8 янв 2010 : 		 Сборник лучшего от SAVATAGE выйдет в марте

28 дек 2009 : 		 SAVATAGE работают над сборником лучших хитов

5 окт 2006 : 		 SAVATAGE: Редкие видеосъемки в сети
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Рассказ о переизданиях SAVATAGE



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Видео, рассказывающее о новых переизданиях на виниле группы SAVATAGE — "Gutter Ballet" и "Streets - A Rock Opera" — доступно для просмотра ниже.

SAVATAGE Vinyl Reissue Series Continues With Two Milestones: Gutter Ballet And Streets - A Rock Opera, Available Now; Unboxing Video




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