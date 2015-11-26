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Savatage

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29 июн 2002 : 		 Savatage – Jeff Waters поможет команде в турне.
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Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»



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Бывший барабанщик SAVATAGE Steve “Doc” Wacholz недавно был гостем 80’s Glam Metalcast — выдержки доступны ниже.

О джеме с братьями Oliva:

«Впервые я встретился с ними ещё в 1977 году, я был совсем юнцом. И со всем основанием могу сказать, что Крис уже в то время был богом гитары, а ему было всего 14. Было очень весело и очень познавательно. Мне приходилось оттачивать своё мастерство, чтобы идти в ногу с этими ребятами. Оба брата очень талантливы, так что мне пришлось потренироваться, чтобы не отставать. К 1979 году для нас это был концерт на полную ставку. Между ними были как любовь, так и ссоры — типичные братья. А что касается творчества, то собрать в одном месте двух людей, лучше чем, они, просто невозможно».

О периоде "Edge Of Thorns":

«Вот он я, перед вами, владелец четверти имени SAVATAGE и давний её участник... Как-то прихожу на репетицию, и меня знакомят с новым вокалистом, Zack'ом Stevens'ом. Zak — прекрасный вокалист и яркая личность, но не для меня. Для меня голосом группы был Jon. Zak чуть попсовее, если хотите. В то время у меня был бизнес, который шёл весьма неплохо. Я записал альбом, но не хотел ехать в тур. Да, я был Dr. Killpad!»

О смерти Криса и альбоме "Handful Of Rain":

«Возможно, я бы продолжал заниматься музыкой и по сей день, если бы Крис был с нами. Мы были довольно близки, и просто хреново, что его нет уже 27 лет. На похоронах Криса мы сказали, что всё кончено, что группа не может продолжать без него. Он был центральной точкой группы и богом гитары в моих глазах. Потом 8–10 месяцев спустя я услышал, что SAVATAGE что-то записывают, и я сказал: "Чего?" Я не играл на этом альбоме, там просто есть моя фотография и я снимался в клипе. Я думаю, они сделали это, потому что я был в группе с самого начала. Я дал на это свое согласие в то время, надо полагать, но я точно не помню».

О том, есть ли шанс, что он вновь сыграет с SAVATAGE:

«Я бы сделал весь чёртов альбом! Я просто написал Jon'y, потому что прочитал кое-где, что он занят сочинением. Он знает, что я хочу снова играть. Это была идея Paul'a, как 10–15 лет назад, собрать всех прошлых участников вместе для шоу, выводя их на сцену по мере продвижения в каталоге и хронологии группы. Я мог бы провести месяц своей жизни в туре по Европе. Не думаю, что я хотел бы выступать в Штатах. Я бы с удовольствием это сделал. Мы же не становимся моложе».

О любимом альбоме SAVATAGE:

«Тот, на котором я ещё не играл! Ты знаешь, что раньше было очень весело. Я не знал, что я делал, я просто играл».

Original SAVATAGE Drummer STEVE



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