сегодня



CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE



CHRIS CAFFERY в рамках недавней беседы вновь затронул тему гипотетического возрождения SAVATAGE:



«Сейчас мы занимаемся сочинением и обсуждением. Впервые за долгое время я обмениваюсь риффами и песнями с Jon'ом [Oliva, фронтмен SAVATAGE] по телефону, и у меня есть несколько по-настоящему классных вещей. У меня есть одна песня, которую я написал и которая ему очень нравится, и я думаю, что она будет хорошим лид-треком для SAVATAGE. [Мы] просто назвали ее "The Dungeous Are Calling Again", и это очень, очень, очень крутая металлическая песня.



Посмотрим, что будет дальше. Я знаю, что многие люди хотели бы увидеть новый альбом SAVATAGE. Я думаю, что все карты ложатся в линию. А вот встанут ли они на свои места, мы узнаем позже. Я всегда настроен очень позитивно и оптимистично по этому поводу - уже 20 лет. Так что надеюсь, что это произойдет. Мы не становимся моложе».



Caffery также сообщил, что SAVATAGE планируют выпустить несколько винтажных концертных записей "в формате DVD"



«Возможно, будет пара вещей, которые люди будут очень рады увидеть. Потому что у нас был кое-какой материал, мы записали несколько полных концертов из тура "The Wake Of Magellan", и есть еще несколько записей, которые мы могли бы попробовать [выпустить]. К сожалению, у нас не было ничего, что мы могли бы использовать из эпохи Крисса [Оливы] в качестве полных концертов, что очень, очень жаль. Но у нас есть кое-что из других концертов».













+1 -0



просмотров: 201