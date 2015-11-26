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Savatage

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9 янв 2022 : 		 CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE

24 июн 2021 : 		 Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле

14 июн 2021 : 		 JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»

2 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»

13 ноя 2020 : 		 SAVATAGE думают о возвращении?

17 янв 2020 : 		 Фэн-видео от гитариста SAVATAGE

3 дек 2019 : 		 Гитарист SAVATAGE об альбоме Gutter Ballet

13 апр 2017 : 		 Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

5 окт 2015 : 		 JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE

9 сен 2015 : 		 JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»

19 авг 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления SAVATAGE

12 авг 2015 : 		 CHRIS CAFFERY: «Будущее SAVATAGE в руках Jon'a Oliva'ы»

10 авг 2015 : 		 SAVATAGE планируют новые концерты

31 июл 2015 : 		 SAVATAGE выступили на WACKEN OPEN AIR

16 май 2015 : 		 Семплы из нового релиза SAVATAGE

4 май 2015 : 		 Сборник SAVATAGE выйдет в июне

12 янв 2015 : 		 JON OLIVA о реюнионе SAVATAGE и новом альбоме JON OLIVA'S PAIN

22 дек 2014 : 		 CHRIS CAFFERY о реюнионе SAVATAGE

3 авг 2014 : 		 SAVATAGE выступят на Wacken 2015

14 авг 2013 : 		 Детали переиздания "Streets: A Rock Opera" SAVATAGE

30 ноя 2011 : 		 Участники SAVATAGE целиком исполнят "The Wake Of Magellan"

8 янв 2010 : 		 Сборник лучшего от SAVATAGE выйдет в марте

28 дек 2009 : 		 SAVATAGE работают над сборником лучших хитов

5 окт 2006 : 		 SAVATAGE: Редкие видеосъемки в сети

9 авг 2005 : 		 SAVATAGE: несколько интересных подробностей от Chris'а Caffery

26 сен 2002 : 		 Фронтмэн SAVATAGE выпустит дебютник
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CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE



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CHRIS CAFFERY в рамках недавней беседы вновь затронул тему гипотетического возрождения SAVATAGE:

«Сейчас мы занимаемся сочинением и обсуждением. Впервые за долгое время я обмениваюсь риффами и песнями с Jon'ом [Oliva, фронтмен SAVATAGE] по телефону, и у меня есть несколько по-настоящему классных вещей. У меня есть одна песня, которую я написал и которая ему очень нравится, и я думаю, что она будет хорошим лид-треком для SAVATAGE. [Мы] просто назвали ее "The Dungeous Are Calling Again", и это очень, очень, очень крутая металлическая песня.

Посмотрим, что будет дальше. Я знаю, что многие люди хотели бы увидеть новый альбом SAVATAGE. Я думаю, что все карты ложатся в линию. А вот встанут ли они на свои места, мы узнаем позже. Я всегда настроен очень позитивно и оптимистично по этому поводу - уже 20 лет. Так что надеюсь, что это произойдет. Мы не становимся моложе».

Caffery также сообщил, что SAVATAGE планируют выпустить несколько винтажных концертных записей "в формате DVD"

«Возможно, будет пара вещей, которые люди будут очень рады увидеть. Потому что у нас был кое-какой материал, мы записали несколько полных концертов из тура "The Wake Of Magellan", и есть еще несколько записей, которые мы могли бы попробовать [выпустить]. К сожалению, у нас не было ничего, что мы могли бы использовать из эпохи Крисса [Оливы] в качестве полных концертов, что очень, очень жаль. Но у нас есть кое-что из других концертов».

CHRIS CAFFERY Is 'Optimistic' There Will Be A New SAVATAGE Album





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