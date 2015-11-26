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JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»



JON OLIVA в рамках беседы с That Metal рассказал о том, каковы перспективы возрождения SAVATAGE:



«С момента выхода [альбома SAVATAGE 2001 года] "Poets And Madmen" я постоянно сочинял материал для SAVATAGE. Я и [гитаристы] Al Pitrelli и Chris Caffery в последние пару лет собирали материал и совместно создавали что-то.



Вот в чём дело: нет никакой официальной информации о том, что мы собираемся записать альбом SAVATAGE; нет никакой информации об этом. Потому что знаете, что будет, как только я скажу: "Да, мы собираемся записать новый альбом SAVATAGE"? Обязательно случится что-то, что всё испортит. И тогда я буду выглядеть как лжец. Так что всё, что я скажу, это то, что в будущем будет много сюрпризов.



Мы не знаем, что случится в будущем. Мы ни в чём не уверены. Но мы же авторы; мы сочиняем. И у нас есть — чувак, только у меня одного, у меня достаточно песен для трёх альбомов SAVATAGE, ясно? Так что да, мы сочиняем, потому что нам нравится работать вместе. И из-за пандемии и прочего многое мы просто делали по телефону и через Интернет, гоняя туда-сюда: "Вот, у меня есть это. Что ты думаешь?" — "О, мне нравится". И я посылаю Al'y что-то по телефону. Он присылает мне что-нибудь. Caffery шлёт мне что-нибудь или я шлю ему. Сегодня мир изменился, и я не хочу говорить людям: "Эй, мы собираемся записать новый альбом SAVATAGE", а потом что-то произойдёт и всё испортит.



Никто не знал, что это дерьмо с COVID-19 случится. А кто знает, что будет дальше? Да, теперь есть вакцина, но они уже говорят: "О, теперь есть разные штаммы" и так далее, и тому подобное».



Oliva добавил, что он и его коллеги по группе SAVATAGE «с удовольствием» записали бы новый студийный альбом:



«Но у нас нет договора со звукозаписывающей компанией, чтобы сделать это. Нет никакого плана — реального плана — о том, что мы начнём записывать новую пластинку SAVATAGE. Такого плана нет. Всё, что мы делаем, являясь музыкантами и авторами песен, это сочиняем новый материал. Так что если нам скажут: "Эй, ребята, почему бы вам не сделать это? У нас есть компания, которая хочет предложить вам [сделку]", мы будем готовы.



У группы много фанатов, которые никогда, никогда не отворачивались от SAVATAGE, и я просто не хочу вести их по пути обмана. Если что-то случится и мы скажем: "Хорошо, мы готовы сделать это. Давайте сделаем это, ребята", то я буду первым человеком, который подготовит профессиональный пресс-релиз, чтобы рассказать всем. Но я просто не хочу этого делать, потому что сейчас ничего не решено. Хотим ли мы это сделать? Можете не сомневаться, мы хотим это сделать. Но есть ли у нас материал для этого? Можете не сомневаться, у нас хватит материала ещё на 10 лет. Но всё, что я могу сказать, если мы сделаем что-то как SAVATAGE, то это будет просто запиписечно, это будет ёхарная бомба!»







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