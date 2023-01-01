10 апр 2023



У SAVATAGE есть новый материал



Вокалист SAVATAGE Zak Stevens в недавнем разговоре с MisplacedStraws.com ответил на вопрос, каков нынешний статус группы:



«В конце прошлого года мы много работали с SAVATAGE. В 2015 году мы собрались вместе и сыграли на Wacken, одновременно с TSO [TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] и SAVATAGE. Очень активно. Это было круто. И тогда возникла идея вернуться, сыграть и записать ещё одну пластинку. Так что у нас пока такая цель. В этом году у нас будет больше работы... Когда мы все выступали с TSO, мы просто встречались, собирались вместе и проводили мероприятия. И я был очень рад этому. Так что мы делаем успехи.



От лица SAVATAGE прошу сохранять терпение, потому что мы делаем всё возможное. У нас есть несколько моментов, которые мы не можем контролировать, но это не страшно, и мы работаем в этом направлении. У нас есть музыка. Мы работаем над многими вещами. Всего в избытке — скажу так. Так что каждому есть над чем работать.



Это одно из направлений, которое я хотел бы видеть развивающимся — вернуть SAVATAGE на сцену. Когда я говорил о выступлениях на фестивалях, эта идея пришла мне в голову — это идеальный способ. Если мы выпустим этот альбом, мы сможем сразу же приступить к выступлениям, и многие люди будут счастливы, включая всех участников группы и тех, кто ждал от SAVATAGE чего-то нового».







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