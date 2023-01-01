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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*XXV — бабка ягодка опять! 30
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Savatage

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10 апр 2023 : 		 У SAVATAGE есть новый материал

1 дек 2022 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет зимой

16 май 2022 : 		 Переиздания SAVATAGE попали в чарты

9 май 2022 : 		 Рассказ о переизданиях SAVATAGE

7 фев 2022 : 		 Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы

9 янв 2022 : 		 CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE

24 июн 2021 : 		 Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле

14 июн 2021 : 		 JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»

2 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»

13 ноя 2020 : 		 SAVATAGE думают о возвращении?

17 янв 2020 : 		 Фэн-видео от гитариста SAVATAGE

3 дек 2019 : 		 Гитарист SAVATAGE об альбоме Gutter Ballet

13 апр 2017 : 		 Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

5 окт 2015 : 		 JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE

9 сен 2015 : 		 JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»

19 авг 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления SAVATAGE

12 авг 2015 : 		 CHRIS CAFFERY: «Будущее SAVATAGE в руках Jon'a Oliva'ы»

10 авг 2015 : 		 SAVATAGE планируют новые концерты

31 июл 2015 : 		 SAVATAGE выступили на WACKEN OPEN AIR

16 май 2015 : 		 Семплы из нового релиза SAVATAGE

4 май 2015 : 		 Сборник SAVATAGE выйдет в июне

12 янв 2015 : 		 JON OLIVA о реюнионе SAVATAGE и новом альбоме JON OLIVA'S PAIN

22 дек 2014 : 		 CHRIS CAFFERY о реюнионе SAVATAGE

3 авг 2014 : 		 SAVATAGE выступят на Wacken 2015

14 авг 2013 : 		 Детали переиздания "Streets: A Rock Opera" SAVATAGE

30 ноя 2011 : 		 Участники SAVATAGE целиком исполнят "The Wake Of Magellan"
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|||| 10 апр 2023

У SAVATAGE есть новый материал



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Вокалист SAVATAGE Zak Stevens в недавнем разговоре с MisplacedStraws.com ответил на вопрос, каков нынешний статус группы:

«В конце прошлого года мы много работали с SAVATAGE. В 2015 году мы собрались вместе и сыграли на Wacken, одновременно с TSO [TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] и SAVATAGE. Очень активно. Это было круто. И тогда возникла идея вернуться, сыграть и записать ещё одну пластинку. Так что у нас пока такая цель. В этом году у нас будет больше работы... Когда мы все выступали с TSO, мы просто встречались, собирались вместе и проводили мероприятия. И я был очень рад этому. Так что мы делаем успехи.

От лица SAVATAGE прошу сохранять терпение, потому что мы делаем всё возможное. У нас есть несколько моментов, которые мы не можем контролировать, но это не страшно, и мы работаем в этом направлении. У нас есть музыка. Мы работаем над многими вещами. Всего в избытке — скажу так. Так что каждому есть над чем работать.

Это одно из направлений, которое я хотел бы видеть развивающимся — вернуть SAVATAGE на сцену. Когда я говорил о выступлениях на фестивалях, эта идея пришла мне в голову — это идеальный способ. Если мы выпустим этот альбом, мы сможем сразу же приступить к выступлениям, и многие люди будут счастливы, включая всех участников группы и тех, кто ждал от SAVATAGE чего-то нового».




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