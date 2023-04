сегодня



JON OLIVA работает над новым материалом SAVATAGE



В интервью для Rock Hard JON OLIVA подтвердил, что работает над новым материалом для SAVATAGE:



«Новая пластинка по-хорошему ошарашит людей. Это здорово. Я совершал подобные ошибки раньше. Сейчас я их уже не делаю. Я не тороплюсь. Я решил, что хочу выпустить его к следующему апрелю, чтобы я мог поехать в тур со всеми участниками. Мы все хотим выступить на фестивалях следующим летом. И я не тороплюсь. Ни в коем случае. Потому что, возможно, это будет последний альбом, который мы когда-либо сделаем. И я хочу быть уверен, что он будет на 10 баллов из 10 возможных».



По словам музыканта, у него достаточно идей, из которых можно выбрать что-то новое:



«У меня сейчас достаточно материала для трёх альбомов. И я собираюсь выбрать лучшее. Я постараюсь сжать всё до одного альбома с тремя бонус-треками. Я хочу записать всё, когда привезу сюда ребят. Так что мы запишем всё, что у нас есть. И если я захочу выпустить ещё один альбом, у меня всё будет готово. Таков план».



Что касается музыкального направления нового материала SAVATAGE, Jon сказал:



«Кое-что из этого барахла довольно сильное. Я даже смотрю на себя и говорю: "Вот это да. Это реально мощно". А от того факта, что мы с [вокалистом SAVATAGE] Zak'ом [Stevens'ом] делим вокальные партии и исполняем песни вместе как дуэт, у меня дух захватывает. Я написал пять или шесть песен специально для Zak'а, чтобы он спел их. А потом я работал над многими песнями с Al'ом Pitrelli [гитара], которые однозначно можно назвать "это песни Oliva". И ещё у нас есть пара грандиозных эпических песен.



Это будет лучший альбом в моей жизни. Если только я не убью себя. Я знаю точно, что фанаты SAVATAGE будут потрясены, когда услышат этот альбом. Они будут ошарашены. Я не собирался заниматься SAVATAGE и записывать посредственный альбом. Если я сделаю этот альбом, то это будет лучший альбом, который я когда-либо создавал. Потому что когда я ухожу, я хочу уйти на вершине!»



Jon заявил, что новая песня SAVATAGE под названием "For The Man Who Would Be King" — это композиция, которую он иногда называет «новым "Morphine Child"», намекая на трек из альбома SAVATAGE 2001 года "Poets And Madmen":



«И эту песню мы с Zak'ом собираемся спеть вместе. А ещё в ней есть важная средняя часть, в которой будут оперные вокалы в стиле QUEEN. Я подумал: "Вот это да, это будет эпично"».



Что касается того, кто ещё из музыкантов будет участвовать в процессе записи нового альбома SAVATAGE, Jon сказал:



«Я собираюсь пригласить [бывшего барабанщика SAVATAGE Steve'a] Wacholz'a сыграть на паре песен. В записи примут участие Jeff Plate [ударные], Johnny [Lee Middleton, бас], Al Pitrelli [гитара], Chris Caffery [гитара], Zak, я, а на паре вещей я попрошу сыграть Jane Mangini [клавишницу TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA]. И, возможно, будет Vitalij Kuprij... Потому что у меня есть пара вещей, которые находятся за пределами моих возможностей, и я подумал, что вместо того, чтобы тратить месяц на попытки сыграть это, я приглашу одного из таких парней... Мои клавишники в TSO, безусловно, одни из лучших в мире. Так что я подумал: "Oliva, ты что, дурак? Почему ты собираешься пытаться это сделать? Ты не сможешь этого сделать. Даже с четырьмя руками ты не сможешь это сделать".



Я вовлекаю всех с самого начала. Я хочу, чтобы это был альбом полноценной группы, чтобы все мы работали вместе. И это будет здорово».



Jon также ответил на вопрос о возможном названии нового альбома SAVATAGE:



«Рабочее название "Curtain Call", но я не знаю, подойдёт ли оно. Потому что самая последняя песня, которая будет на альбоме, называется "Curtain Call", и в ней только я и фортепиано, и она звучит очень проникновенно. По сути, я пою фанатам, говорю им всем "до свидания" и "спасибо". Каждый раз, когда я её слышу, я плачу. Все, кому я её давал послушать, плачут. Она очень тяжёлая. Но это мой способ попрощаться со всеми. Спасибо. Я люблю вас всех. И это моё финальное прощание. Спасибо. Счастливой жизни. И поступайте как знаете". Так что я предполагаю назвать его "Curtain Call", но это пока не точно».



Что касается сроков записи нового альбома SAVATAGE, Oliva сказал:



«Мы будем работать над ним и записывать, начиная с июня, и будем трудиться над ним до тех пор, пока нам не придётся отправиться в Омаху на репетиции TSO. А после тура TSO в январе мы вернёмся и доделаем его в январе и феврале. И я хочу выпустить его в день рождения Крисса [Оливы, гитариста SAVATAGE и брата Джона] в апреле следующего года».



Jon также рассказал о гастрольных планах SAVATAGE:



«У нас много предложений выступить на фестивалях. И я подумал: "Ладно, приятель, слушай... Мне уже не 25. Если мы собираемся делать это, я хочу выступить на Wacken [Open Air в Германии] — я хочу выступить на всех. И всё. И закончить с этим. Это мой способ попрощаться со всеми. Попрощаться с фанатами от меня и ребят, сказать: "Мы любим вас".



Я всегда любил наших фанатов. Они обеспечили мне жизнь. И я не собираюсь их подводить. Я выйду и буду выступать на фестивалях следующим летом, и мы надерём всем задницы!»







