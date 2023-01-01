Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 51
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 20
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 20
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
*Drum-cam от SEPULTURA 14
*Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 51
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 20
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 20
[= ||| все новости группы



*

Savatage

*



3 сен 2023 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет осенью

23 апр 2023 : 		 JON OLIVA работает над новым материалом SAVATAGE

10 апр 2023 : 		 У SAVATAGE есть новый материал

1 дек 2022 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет зимой

16 май 2022 : 		 Переиздания SAVATAGE попали в чарты

9 май 2022 : 		 Рассказ о переизданиях SAVATAGE

7 фев 2022 : 		 Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы

9 янв 2022 : 		 CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE

24 июн 2021 : 		 Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле

14 июн 2021 : 		 JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»

2 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»

13 ноя 2020 : 		 SAVATAGE думают о возвращении?

17 янв 2020 : 		 Фэн-видео от гитариста SAVATAGE

3 дек 2019 : 		 Гитарист SAVATAGE об альбоме Gutter Ballet

13 апр 2017 : 		 Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

5 окт 2015 : 		 JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE

9 сен 2015 : 		 JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»

19 авг 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления SAVATAGE

12 авг 2015 : 		 CHRIS CAFFERY: «Будущее SAVATAGE в руках Jon'a Oliva'ы»

10 авг 2015 : 		 SAVATAGE планируют новые концерты

31 июл 2015 : 		 SAVATAGE выступили на WACKEN OPEN AIR

16 май 2015 : 		 Семплы из нового релиза SAVATAGE

4 май 2015 : 		 Сборник SAVATAGE выйдет в июне

12 янв 2015 : 		 JON OLIVA о реюнионе SAVATAGE и новом альбоме JON OLIVA'S PAIN

22 дек 2014 : 		 CHRIS CAFFERY о реюнионе SAVATAGE

3 авг 2014 : 		 SAVATAGE выступят на Wacken 2015
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Переиздание SAVATAGE выйдет осенью



zoom
27 октября с дополнительными заметками и рядом бонусов будет выпущена виниловая версия SAVATAGE "Ghost In The Ruins"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 136

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом