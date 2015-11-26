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SAVATAGE думают о возвращении?



В рамках недавнего интервью с TrueMetal.it Al Pitrelli (ex-Megadeth, Savatage, Trans-Siberian Orchestra) ответил на вопрос о том, какова вероятность возвращения SAVATAGE.



Многие надеялись, что концерт на фестивале Wacken означал неминуемое возвращение группы на сцену. Есть ли какие-нибудь новости об этом? Говорили ли вы когда-нибудь об этом между собой? Кто-нибудь из вас написал новую музыку?



«Jon Oliva — фантастический музыкант и всегда работает над новой музыкой, постоянно присылает мне новые песни и новые идеи. Когда мы работаем в TSO, мы вместе садимся за пианино и слушаем его идеи для новых песен Savatage. Мы всегда говорим о том, чтобы что-то сделать, я хочу как никогда, чтобы группа снова собралась и вернулась в тур. Я знаю, что фэнбаза в Европе была бы в восторге и было бы здорово воспользоваться такой возможностью. Да, мы много об этом говорим, и я думаю, что однажды мы это сделаем, потому что, как я уже говорил, мир меняется в одно мгновение, и я не хочу, чтобы однажды я жалел о том, что сказал: "Мы должны были сделать это, когда могли!" Давайте постараемся жить полной жизнью и не ждать, пока что-нибудь сделаем, давайте сделаем это! Я не могу дождаться этого дня... У меня нет ни даты, ни часа, ни точного плана, я просто знаю, что мы все очень этого хотим».



Итак, на данный момент не было более конкретных обсуждений с агентами или промоутерами?



«Правильно, пока что это просто разговоры между нами, мы просто кучка друзей, которые говорят: "Чувак, было бы неплохо взять и поехать в тур". До недавнего времени мы говорили: "Хорошо, теперь давайте закончим зимний тур и начнём планировать весенний или новый альбом, или следующее зимнее турне". На самом деле это полноценная и каждодневная работа, просто чтобы сохранить "машину в рабочем состоянии". Это всё Trans-Siberian Orchestra, и в разгар этого тура мы подумали: "Было бы здорово летом поехать играть в Европу", там так много возможностей.



Как я уже говорил, иногда жизнь берёт верх, как, например, когда ты тусуешься со своим лучшим другом и говоришь: "Ух ты, почему мы не разговаривали друг с другом три года? Ах, да — у меня дети, у тебя дети...", знаешь, иногда жизнь диктует свои правила, особенно по мере того, как человек стареет и другие обязанности берут верх. Что я знаю, так это то, что мы все часто об этом говорим, особенно сейчас, когда у нас есть много времени, чтобы поговорить. Обсуждения не закончены, я недавно говорил с Chris'ом, мы общаемся с Jeff'ом Plate'ом, Johnny Lee на постоянной основе. Это просто вопрос времени: "Ладно, давайте оставим эту пандемию позади и сосредоточимся на важных вещах в жизни!"»





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