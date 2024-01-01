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Гитарист SAVATAGE о выступлении на разогреве у METALLICA в 1984 году



Гитарист Savatage и Trans-Siberian Orchestra Chris Caffery поделился фотографией и сообщением в социальных сетях:



«Увидел этот маленький кусочек истории Metal Monday — настоящий билет, которым поделились на своей странице мои металлические братья из группы Overkill.



Моя группа в то время называлась Anti. Мне было всего 16 лет, и я был выпускником средней школы. В 8-м классе я прошёл программу нескольких классов средней школы, так что я смог закончить её в 16 лет! Я принял решение оставить свою детскую жизнь и надеялся на то, что стану профессиональным гитаристом.



Это был один из самых первых концертов Metallica на восточном побережье. За год до этого моя группа уже открывала шоу Overkill в этом же театре. У нас была довольно большая аудитория, и на этих концертах нас очень хорошо принимали.



С этим шоу связано несколько классических историй.



В то время у Metallica не было огромного бюджета, и они испытывали проблемы с поиском доступных отелей. Мне позвонили мои хорошие друзья из Megaforce Records / Metallica — Гарольд и Шари Риш, и попросили меня о помощи. Они спросили, могут ли участники Metallica остаться у меня дома на ту ночь. Моя мама ответила "нет"! Моя жизнь и карьера могли бы сложиться совсем иначе, если бы мы сказали "да"!



На концерте в тот вечер мой крайне несносный вокалист решил разместить на сцене пиротехнику, чтобы использовать её в нашем сете. Участники Metallica об этом не знали. Через несколько песен после начала нашего выступления пиротехника сработала. Вскоре после этого я увидел огромного парня на краю сцены с табличкой "Это ваша последняя песня". Мы выступали очень хорошо, но это не помогло. Думаю, если бы они остались у меня дома, мы бы смогли закончить выступление!



Сколько вы знаете ребят, чья группа выступала перед Metallica и Overkill, а через несколько они ушли в старшую школу? Просто безумие! К концу следующего лета я получил место гитариста в группе CBS Recording, Heaven, которой руководил и продюсировал не кто иной, как Пол Онилл. И всё это ещё до того, как мне исполнилось 18 лет! Это привело к тому, что в 19 лет я отправился на гастроли с Savatage, выступая на разогреве у Dio и Megadeth!



Всегда говорят, что нужно следовать за своей мечтой. Мои мечты, казалось, следовали за мной! Мне очень повезло, что все мои карты легли в нужные места. У меня был талант, который толкал меня вперёд, но мне определённо сопутствовали удача и время!»







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