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Savatage

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7 фев 2022 : 		 Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы

9 янв 2022 : 		 CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE

24 июн 2021 : 		 Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле

14 июн 2021 : 		 JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»

2 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»

13 ноя 2020 : 		 SAVATAGE думают о возвращении?

17 янв 2020 : 		 Фэн-видео от гитариста SAVATAGE

3 дек 2019 : 		 Гитарист SAVATAGE об альбоме Gutter Ballet

13 апр 2017 : 		 Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

5 окт 2015 : 		 JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE

9 сен 2015 : 		 JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»

19 авг 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления SAVATAGE

12 авг 2015 : 		 CHRIS CAFFERY: «Будущее SAVATAGE в руках Jon'a Oliva'ы»

10 авг 2015 : 		 SAVATAGE планируют новые концерты

31 июл 2015 : 		 SAVATAGE выступили на WACKEN OPEN AIR

16 май 2015 : 		 Семплы из нового релиза SAVATAGE

4 май 2015 : 		 Сборник SAVATAGE выйдет в июне

12 янв 2015 : 		 JON OLIVA о реюнионе SAVATAGE и новом альбоме JON OLIVA'S PAIN

22 дек 2014 : 		 CHRIS CAFFERY о реюнионе SAVATAGE

3 авг 2014 : 		 SAVATAGE выступят на Wacken 2015

14 авг 2013 : 		 Детали переиздания "Streets: A Rock Opera" SAVATAGE

30 ноя 2011 : 		 Участники SAVATAGE целиком исполнят "The Wake Of Magellan"

8 янв 2010 : 		 Сборник лучшего от SAVATAGE выйдет в марте

28 дек 2009 : 		 SAVATAGE работают над сборником лучших хитов

5 окт 2006 : 		 SAVATAGE: Редкие видеосъемки в сети

9 авг 2005 : 		 SAVATAGE: несколько интересных подробностей от Chris'а Caffery
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Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы



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Гитарист Chris Caffery, который является участником SAVATAGE уже более 30 лет, ответил на вопрос Пита Пардо из Sea Of Tranquility о возможности выпуска новой музыки культовой металлической группы:

«Я пытаюсь придумать, какую цитату я могу использовать, чтобы её опубликовали в виде заголовка: "Chris Caffery сказал..." Это забавно, потому что я говорил с одним человеком. Я дал интервью, кажется, в декабре, и они спросили меня, что я чувствую по этому поводу, и я сказал им, что мы с Jon'ом [Oliva'ой, лидером SAVATAGE] сочиняли, думая о SAVATAGE, в 2021 году. И я сказал им, что определённо более оптимистично настроен, чем раньше [в прошлом]. И потом вышла статья: "Chris Caffery оптимистично настроен в отношении SAVATAGE..." А я говорю: "Да, потому что за 20 лет единственное, что мы делали, это упоминали о том, что мы можем что-то сделать". Это был первый раз, когда... Переиздание всех пластинок на виниле заставило нас заговорить: "Хорошо. Может быть, нам стоит записать ещё одну пластинку". У Jon'a был материал. Я начал работать над материалом с ним; он начал работать над материалом с Al'ом [Pitrelli, гитаристом SAVATAGE]. Теперь у нас есть несколько элементов головоломки. Получится это или нет... Я всегда говорю об этом одинаково: я бы записал 20 альбомов в промежутке между нынешним и 2002 годом, так что вы не услышите от меня ничего другого, как я к этому отношусь. Думаю ли я, что это произойдёт? Я не знаю. Я считаю SAVATAGE чем-то вроде кометы Галлея. Она появляется раз в несколько лет. Если вы не следите за ней, то можете её пропустить».

Caffery добавил, что он «очень хотел бы увидеть» новый альбом SAVATAGE:

«И я остаюсь оптимистом в этом вопросе. В моей жизни произошло столько замечательных вещей благодаря SAVATAGE. Я не собираюсь расстраиваться... Я буду разочарован, если мы больше никогда не будем играть, просто потому, что я люблю группу. Я являюсь больше её фанатом, чем участником. Я люблю эту группу и музыку.

Я пытаюсь сказать людям, что даже если бы мы сделали это один раз, может быть, в качестве причины, чтобы отметить и путешествовать по миру, поблагодарить старых фанатов и позволить новым фанатам праздновать с нами, это была бы сумасшедшая поездка на американских горках с самого начала существования SAVATAGE; было много потерь и всего остального. Я имею в виду, что у всех групп бывает такое с участниками группы... Мы потеряли Крисса [Оливу, гитариста SAVATAGE], Пола [О'Нилла, продюсера SAVATAGE], и мы прошли через многое в истории этой группы. Но музыка объединила множество людей. И я знаю, что в поклонниках SAVATAGE нет недостатка, будь то фанаты, у которых есть дети, или дети, которые только что стали фанатами.

Я на стороне фанатов. Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Что касается [участия] в группе, то я готов, и я всегда готов. Для меня в приоритете всё, что я делаю для SAVATAGE, так что вопроса о том, хотел бы я играть или нет, не стоит. Я просто жду, когда наступит подходящий момент.

Я всегда говорил, что нельзя заставлять нас делать это, просто потому что все хотят, чтобы мы это сделали... Я думаю, что у всех из нас есть очень классная музыка, и если это произойдёт, то это будет весёлый альбом SAVATAGE. Как я уже сказал, это будет отличная возможность отметить всё, что мы создали».

CHRIS CAFFERY





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