Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы
Гитарист Chris Caffery, который является участником SAVATAGE уже более 30 лет, ответил на вопрос Пита Пардо из Sea Of Tranquility о возможности выпуска новой музыки культовой металлической группы:
«Я пытаюсь придумать, какую цитату я могу использовать, чтобы её опубликовали в виде заголовка: "Chris Caffery сказал..." Это забавно, потому что я говорил с одним человеком. Я дал интервью, кажется, в декабре, и они спросили меня, что я чувствую по этому поводу, и я сказал им, что мы с Jon'ом [Oliva'ой, лидером SAVATAGE] сочиняли, думая о SAVATAGE, в 2021 году. И я сказал им, что определённо более оптимистично настроен, чем раньше [в прошлом]. И потом вышла статья: "Chris Caffery оптимистично настроен в отношении SAVATAGE..." А я говорю: "Да, потому что за 20 лет единственное, что мы делали, это упоминали о том, что мы можем что-то сделать". Это был первый раз, когда... Переиздание всех пластинок на виниле заставило нас заговорить: "Хорошо. Может быть, нам стоит записать ещё одну пластинку". У Jon'a был материал. Я начал работать над материалом с ним; он начал работать над материалом с Al'ом [Pitrelli, гитаристом SAVATAGE]. Теперь у нас есть несколько элементов головоломки. Получится это или нет... Я всегда говорю об этом одинаково: я бы записал 20 альбомов в промежутке между нынешним и 2002 годом, так что вы не услышите от меня ничего другого, как я к этому отношусь. Думаю ли я, что это произойдёт? Я не знаю. Я считаю SAVATAGE чем-то вроде кометы Галлея. Она появляется раз в несколько лет. Если вы не следите за ней, то можете её пропустить».
Caffery добавил, что он «очень хотел бы увидеть» новый альбом SAVATAGE:
«И я остаюсь оптимистом в этом вопросе. В моей жизни произошло столько замечательных вещей благодаря SAVATAGE. Я не собираюсь расстраиваться... Я буду разочарован, если мы больше никогда не будем играть, просто потому, что я люблю группу. Я являюсь больше её фанатом, чем участником. Я люблю эту группу и музыку.
Я пытаюсь сказать людям, что даже если бы мы сделали это один раз, может быть, в качестве причины, чтобы отметить и путешествовать по миру, поблагодарить старых фанатов и позволить новым фанатам праздновать с нами, это была бы сумасшедшая поездка на американских горках с самого начала существования SAVATAGE; было много потерь и всего остального. Я имею в виду, что у всех групп бывает такое с участниками группы... Мы потеряли Крисса [Оливу, гитариста SAVATAGE], Пола [О'Нилла, продюсера SAVATAGE], и мы прошли через многое в истории этой группы. Но музыка объединила множество людей. И я знаю, что в поклонниках SAVATAGE нет недостатка, будь то фанаты, у которых есть дети, или дети, которые только что стали фанатами.
Я на стороне фанатов. Я бы очень хотел, чтобы это произошло. Что касается [участия] в группе, то я готов, и я всегда готов. Для меня в приоритете всё, что я делаю для SAVATAGE, так что вопроса о том, хотел бы я играть или нет, не стоит. Я просто жду, когда наступит подходящий момент.
Я всегда говорил, что нельзя заставлять нас делать это, просто потому что все хотят, чтобы мы это сделали... Я думаю, что у всех из нас есть очень классная музыка, и если это произойдёт, то это будет весёлый альбом SAVATAGE. Как я уже сказал, это будет отличная возможность отметить всё, что мы создали».
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