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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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*

Slipknot

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20 май 2024 : 		 SLIPKNOT выступили без CLOWN'a

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18 май 2024 : 		 MICK THOMSON: Как появился SLIPKNOT

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15 май 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT о новом барабанщике: «Мы не пробовали никого другого»

15 май 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE объяснил решение покинуть SEPULTURA и присоединиться к SLIPKNOT

14 май 2024 : 		 Видеоотчёт SLIPKNOT о первых двух шоу с новым барабанщиком

3 май 2024 : 		 Новый барабанщик SLIPKNOT на проводе

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

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27 апр 2024 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

26 апр 2024 : 		 SLIPKNOT отыграли с новым барабанщиком

23 апр 2024 : 		 Маски SLIPKNOT в Dead by Daylight

9 апр 2024 : 		 Новый альбом от оригинального вокалиста SLIPKNOT

13 мар 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о новой музыке

11 мар 2024 : 		 SLIPKNOT репетируют

15 фев 2024 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN о жертвах ради SLIPKNOT

27 янв 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона подали иск против SLIPKNOT

16 янв 2024 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT продолжает восстановление

5 янв 2024 : 		 Бывший ударник SLIPKNOT может ходить

17 дек 2023 : 		 CLOWN об уходе барабанщика SLIPKNOT

16 дек 2023 : 		 SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом

12 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT: «Воспоминания и опыт за 10 лет я не променял бы ни на что!»

11 дек 2023 : 		 SLIPKNOT анонсировали юбилейный тур

7 дек 2023 : 		 Гитарист SLIPKNOT о своих увлечениях

28 ноя 2023 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
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SLIPKNOT выступили без CLOWN'a



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SLIPKNOT выступили без CLOWN'a на фестивале Sonic Temple. Corey Taylor так объяснил его отсутствие:

«Прежде всего, понятно, что нам не хватает одного из наших братьев. Clown вчера сломал зуб, и его пришлось удалить. Есть проблема. Ему пришлось остаться дома по медицинским показаниям, но он настоял на том, чтобы мы приехали сюда и отыграли это гребаное шоу для каждого из вас, черт возьми.

Его не хватает. Он необходим, и, черт возьми, на счет "три" я хочу, чтобы вы, б$$$ь, сказали ему, как его, ох$$$ть как любят. Я хочу услышать ваши вопли! РАЗ! ДВА! ТРИ!!!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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20 май 2024
WahrandPhain
>мы семья, каждый член важен
> умер ударник
> умер басист
> kлоуны разбежались
> вы находитесь здесь
> кори тейлор - слипнот это пространство, где каждый может быть кем хочет из проекта. Лишь бы процент в кассу капал.
Like!1
20 май 2024
dark_medieval_times
Ни чё страшного, надо было с местного цирка клоуна взять и сказать что это он и всё, ни кто бы и не заметил его отсутствия.

просмотров: 363

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