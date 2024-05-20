сегодня



SLIPKNOT выступили без CLOWN'a



SLIPKNOT выступили без CLOWN'a на фестивале Sonic Temple. Corey Taylor так объяснил его отсутствие:



«Прежде всего, понятно, что нам не хватает одного из наших братьев. Clown вчера сломал зуб, и его пришлось удалить. Есть проблема. Ему пришлось остаться дома по медицинским показаниям, но он настоял на том, чтобы мы приехали сюда и отыграли это гребаное шоу для каждого из вас, черт возьми.



Его не хватает. Он необходим, и, черт возьми, на счет "три" я хочу, чтобы вы, б$$$ь, сказали ему, как его, ох$$$ть как любят. Я хочу услышать ваши вопли! РАЗ! ДВА! ТРИ!!!»







+0 -0



( 2 ) просмотров: 363

