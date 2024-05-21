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Nightwish

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Новое видео NIGHTWISH



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"Perfume Of The Timeless", новое видео группы NIGHTWISH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Yesterwynde", выходящего 20 сентября на Nuclear Blast:

01. Yesterwynde
02. An Ocean Of Strange Islands
03. The Antikythera Mechanism
04. The Day Of...
05. Perfume Of The Timeless
06. Sway
07. The Children Of 'Ata
08. Something Whispered Follow Me
09. Spider Silk
10. Hiraeth
11. The Weave
12. Lanternlight




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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21 май 2024
rassol
2,5 минуты нихуя, а потом совершенно никакая и серая композиця. Вот настоящий "The Origin of the Feces", а не псведоконцертник Type O Negative. Питер Стил, ты был не прав!
21 май 2024
Corpsegrinder04
Как бы это , по приличнее выразиться.
Не понравилось.
21 май 2024
Вашингтон Ирвинг
иногда на ютубе выкладывают какие-то пафсоные ролики, типа "работа над этим проектом (ха-ха, проектом, бля) заняла 1.5 года", а там какая-то хуйня нелепая, и всегда звучит ультрапафосная музыка - оркестр + низастые барабаны. так вот, начало песни похоже именно на эту музыку.
21 май 2024
A
Akkolteus
Как-то вторично, и сведено так себе. Вон Анетт, и та выдаёт приятные уху мелодии на последнем альбоме. А здесь ничего такого нет.
21 май 2024
olly71
не хуже и не лучше прошлого альбома который то же был совсем не очень. А кто то ожидал что они выдадут что то на уровне альбомов эпохи Тарьи ? Я не ждал потому что знал что не выдадут.
21 май 2024
YNWA
olly71, уровень альбомов эпохи Тарьи курит в углу по сравнению с уровнем альбомов эпохи Анетт.
Like!2
21 май 2024
ElectricRetard
YNWA, да знаешь, на фоне той хуйни что они сейчас делают, оба тех периода страдальчески плачут над трупом лежащим в засранном углу.
21 май 2024
F
Fo0x
Холопайнена Докинз покусал ?
21 май 2024
rassol
Fo0x, судя по клипу - сэр Чарльз Дарвин. Лично.
21 май 2024
Gustaff
Я до конца хотел верить, что Туомас сможет. Но не удалось. Может смело уходить в депрессуху со своим корешом Какко. Флор не вдохновляет его, очевидно. Если честно, то какая-то пампезная параша. Клип опять наркоман снимал, но неплохо.
21 май 2024
R
R0ck_N_R0lla
считаю, что пассаж в начале недостаточно раскрыт . за минуту звучания не успеваешь проникнуться. надо было его минуты на 4 зациклить. вообще у песни недуг "поздней металлики", ей срочно нужен раввин, чтобы сделать обрезание и уложить в слушабельные 4-5 минут. ну и звук говно, хотя тут может ютуб постарался

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