сегодня



Новое видео NIGHTWISH



"Perfume Of The Timeless", новое видео группы NIGHTWISH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Yesterwynde", выходящего 20 сентября на Nuclear Blast:



01. Yesterwynde

02. An Ocean Of Strange Islands

03. The Antikythera Mechanism

04. The Day Of...

05. Perfume Of The Timeless

06. Sway

07. The Children Of 'Ata

08. Something Whispered Follow Me

09. Spider Silk

10. Hiraeth

11. The Weave

12. Lanternlight







