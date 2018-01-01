THE SMASHING PUMPKINS могут записать рождественский альбом
Лидер THE SMASHING PUMPKINS Billy Corgan в недавнем разговоре с USA Today сообщил, что группа может записать рождественскую пластинку:
«Мы уже обсуждали планы относительно тура на следующий год, так что в 2019 году ждите от нас больше выступлений. Но что касается меня, то после тура я, скорее всего, начну что-то сочинять в Лос-Анджелесе со своими друзьями или вернусь в Чикаго, чтобы начать работу над новым материалом SMASHING PUMPKINS. Я также полон надежд однажды сделать рождественский альбом, так что, может, попробую поймать рождественский дух для концепта, даже если мы ещё не готовы его записать».
На вопрос о том, будет ли это альбом с кавер-версиями или собственный материал, Billy ответил:
«Будет смесь. Я уже выпускал две рождественские песни, и думаю, было бы неплохо их перезаписать в контексте альбома, который мы можем сделать. Возможно, будет больше акустики... Когда я думаю о рождественской музыке, я всегда представляю вариант, что вы ставите его, когда собираетесь вокруг ёлки с детьми, а это не располагает к чему-то роковому. Я не представляю, чтобы мы записали роковый рождественский альбом».
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