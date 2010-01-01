Басистка SMASHING PUMPKINS прошлась по лидеру группы

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*The Smashing Pumpkins*



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14 фев 2018 : 		 Басистка SMASHING PUMPKINS не примет участие в реюнионе

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23 авг 2017 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS выпускает сольную работу

29 июн 2017 : 		 Барабанщик намекает на реюнион SMASHING PUMPKINS

18 янв 2017 : 		 Реюнион THE SMASHING PUMPKINS имеет шансы на успех

17 авг 2016 : 		 BILLY CORGAN контактирует с оригинальным составом SMASHING PUMPKINS

28 мар 2016 : 		 JAMES IHA выступил с THE SMASHING PUMPKINS

24 июн 2015 : 		 JIMMY CHAMBERLIN поедет в тур с THE SMASHING PUMPKINS

12 июн 2015 : 		 Перемены в THE SMASHING PUMPKINS

26 мар 2015 : 		 Фронтмен SMASHING PUMPKINS: будущее группы "мрачно и неопределенно"

20 янв 2015 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SMASHING PUMPKINS

19 ноя 2014 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE выступит с THE SMASHING PUMPKINS

5 ноя 2014 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

22 окт 2014 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

3 сен 2014 : 		 BILLY CORGAN может вновь расформировать THE SMASHING PUMPKINS

24 июл 2014 : 		 THE SMASHING PUMPKINS завершили запись

18 июн 2014 : 		 По словам лидера THE SMASHING PUMPKINS, Mike Byrne «ушёл»

10 май 2014 : 		 TOMMY LEE на новом альбоме THE SMASHING PUMPKINS

30 апр 2014 : 		 Предварительный трек-лист нового альбома SMASHING PUMPKINS

31 мар 2014 : 		 SMASHING PUMPKINS заключили соглашение с BMG

7 июн 2013 : 		 Переиздание бокс-сета THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июле

29 июн 2012 : 		 Бывший гитарист THE SMASHING PUMPKINS выпускает новый альбом

29 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE SMASHING PUMPKINS

28 мар 2012 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет в июне

18 мар 2011 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

7 янв 2011 : 		 BILLY CORGAN критикует мейджор-лейблы

25 ноя 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

14 сен 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

15 авг 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS потребуется четыре года на выпуск нового проекта

7 июл 2010 : 		 Еще одна песня от THE SMASHING PUMPKINS

17 май 2010 : 		 Фронтмен SMASHING PUMPKINS о смерти DIO

12 май 2010 : 		 SMASHING PUMPKINS назвали имя новой басистки

4 мар 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

19 янв 2010 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

30 май 2008 : 		 Новый сингл SMASHING PUMPKINS выйдет в сентябре

17 авг 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS начали записывать новый альбом

25 апр 2006 : 		 SMASHING PUMPKINS возвращаются к жизни

22 июн 2005 : 		 Возрождение SMASHING PUMPKINS?

11 окт 2002 : 		 Дебютный альбом проекта THE SMASHING PUMPKINS

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Басистка SMASHING PUMPKINS прошлась по лидеру группы

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Бывшая басистка SMASHING PUMPKINS D'arcy Wretzky дала первое большое интервью почти за двадцать лет изданию Alternative Nation, в котором подвергла критике слова лидера группы, Billy Corgan'a, утверждавшего, что та сама отказалась от всех предожений:

«Он говорит, что приглашал меня играть и записывать, и всё такое, но это всё ложь. Он никогда мне ничего не предлагал... Они наняли Jack'a Bates'a для этого тура. Я подловила Billy, потому что он продолжал нести какую-то двуличную хрень».

Wretzky также утверждает, что Corgan предложил ей единичные выступления в рамках предстоящего тура:

«Это просто невероятно, действительно противно. Нервирует нефигово, а потом он вдруг проявляется и говорит: "Ой, мы тебя так давно не видели, ты не можешь участвовать, ты просто этого же не сможешь. Все появились, а ты-то где была?" А как я могла быть, если я понятия не имела, где они были?!»

Коснулась D'arcy и давних слухов о том, что она сидит на наркотиках:

«Знаете, вы же наверняка помните слова, которые вам постоянно твердили в школе: "Наркотики сделают с вами такое и вот такое, пьянство убивает клетки мозга, и всё такое". И тогда я думала что-то из ряда: "Боже, может, хоть я так смогу убить все эти негативные воспоминания... " Я бы не стала рекомендовать такой способ, ни фига не работает. Я только могу считать себя счастливчиком, потому что осталась жива».

Тем не менее, она не забыла ещё раз уколоть Billy: «Он любит унижать и пристыжать людей перед другими. Это было невероятно оскорбительно, и я единственная, кто ответил».

Она также представила переписку с Corgan'ом, из которой понятно, что она не будет никоим образом постоянной участницей тура или каких-то записей, и более-менее возможно, что появится на концертах в роли «особого гостя».



Former SMASHING PUMPKINS Bassist D




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