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Басистка SMASHING PUMPKINS прошлась по лидеру группы Бывшая басистка SMASHING PUMPKINS D'arcy Wretzky дала первое большое интервью почти за двадцать лет изданию Alternative Nation, в котором подвергла критике слова лидера группы, Billy Corgan'a, утверждавшего, что та сама отказалась от всех предожений:



«Он говорит, что приглашал меня играть и записывать, и всё такое, но это всё ложь. Он никогда мне ничего не предлагал... Они наняли Jack'a Bates'a для этого тура. Я подловила Billy, потому что он продолжал нести какую-то двуличную хрень».



Wretzky также утверждает, что Corgan предложил ей единичные выступления в рамках предстоящего тура:



«Это просто невероятно, действительно противно. Нервирует нефигово, а потом он вдруг проявляется и говорит: "Ой, мы тебя так давно не видели, ты не можешь участвовать, ты просто этого же не сможешь. Все появились, а ты-то где была?" А как я могла быть, если я понятия не имела, где они были?!»



Коснулась D'arcy и давних слухов о том, что она сидит на наркотиках:



«Знаете, вы же наверняка помните слова, которые вам постоянно твердили в школе: "Наркотики сделают с вами такое и вот такое, пьянство убивает клетки мозга, и всё такое". И тогда я думала что-то из ряда: "Боже, может, хоть я так смогу убить все эти негативные воспоминания... " Я бы не стала рекомендовать такой способ, ни фига не работает. Я только могу считать себя счастливчиком, потому что осталась жива».



Тем не менее, она не забыла ещё раз уколоть Billy: «Он любит унижать и пристыжать людей перед другими. Это было невероятно оскорбительно, и я единственная, кто ответил».



Она также представила переписку с Corgan'ом, из которой понятно, что она не будет никоим образом постоянной участницей тура или каких-то записей, и более-менее возможно, что появится на концертах в роли «особого гостя».















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