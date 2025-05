сегодня



Почему у THE HAUNTED получилась такая пауза между альбомами



PATRIK JENSEN в новом интервью ответил на вопрос о том, почему группа так долго не выпускала новую пластинку:



«Мы никогда не делали перерыва. Мы всегда стремились к следующему альбому. У Ola [Englund, гитарист THE HAUNTED] всегда есть новый материал, потому что у него есть свой канал на YouTube. Он постоянно записывает демо-версии, и ему приходится писать материал каждую неделю. Jonas [Björler, басист THE HAUNTED] чувствовал себя измотанным после двух альбомов AT THE GATES, которые он написал в одиночку. Его брата-близнеца в то время не было в AT THE GATES. Сейчас его брат вернулся [в AT THE GATES]. Но, да, в общем, [ Jonas] выгорел из-за всего этого.



Когда THE HAUNTED начинали, мы были репетирующей группой. Мы были репетирующей группой гораздо дольше, чем другие наши гётеборгские коллеги. Так что именно так мы и пишем свою музыку. Тот трэш, который мы играем, он как бы устремлен вперед, и ему нужна живая атмосфера, чтобы он соответствовал жанру. Но после того, как в 2012 году у нас сменилось много участников, мы все живем в разных городах — все. Даже в разных странах, ведь наш барабанщик Adrian [Erlandsson] живет в Лондоне с 99-го года, когда он покинул THE HAUNTED, чтобы присоединиться к CRADLE OF FILTH.



Но да, после "Strength In Numbers" я почувствовал, что... Он кажется немного жестким. Я хотел, чтобы следующий альбом звучал более похоже на то, как THE HAUNTED звучали в те времена. И я не знал, что то, что у меня было на компьютере, те инструменты, которые у меня были, гитарные плагины [сдерживали меня]. Чтобы попытаться сдвинуть дело с мертвой точки, я заказал студию здесь, в своем родном городе. Мы прилетели с Adrian'ом, и у нас с ним было шесть дней в студии, чтобы сочинять какие-то партии. У меня была куча идей. Мы собирались сделать здесь достаточное количество песен. Так что у нас все было готово. Мы вернулись ко мне домой. Он лег на мой диван. На следующий день мы собирались начать все сначала. Adrian подхватил кишечную инфекцию и провалялся три дня. А на третий день, конечно же, заболел и я, потому что так уж устроен живот. Так что я все еще был болен, когда ему пришлось вернуться, собрать все вещи и сесть на самолет домой. В общем, из этого ничего не вышло. Так что облом. Это был 2021 год. Между делом у нас была еще и пандемия. Но в 2018 году я начал работать, возглавляя гитарную команду в компании, которая делает гитарные плагины. И вот в марте прошлого года мы выпустили гитарный плагин с высоким гейном, ENGL Savage. И когда я играл на нем, я понял, что это звучит так, как будто я сижу в репетиционном зале. Именно там я вырос. Ola, он на несколько лет младше нас всех, поэтому он привык к тому, что все делается на компьютере; он всегда так делал. Но тут вдруг почувствовал себя как дома. Я мог получить от своей правой руки все, что хотел. Так что с марта прошлого года до конца лета — так сколько это, шесть месяцев? — я написал 11 песен для этого альбома. Я и не подозревал, что меня так сдерживают инструменты, которые были в моем распоряжении. И вдруг у меня появились песни, у Ola они были всегда. Я сказал остальным ребятам: «Хорошо, мы запишем альбом в ноябре». Я нашел студию, ту самую студию, которую я узнал благодаря работе с THE HALO EFFECT. И, конечно, они были счастливы, но настроены скептически. Прошло столько лет, а ничего не происходило, и они спрашивали: "Мы действительно будем готовы? Да, мы будем готовы!" И в конце концов появился и Jonas. В итоге мы отправились в студию, и все получилось».







