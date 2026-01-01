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Вокалист THE HAUNTED о возвращении в команду



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MARCO ARO в недавнем интервью рассказал о своем решении вернуться в группу в 2013 году после десятилетнего отсутствия:

«Когда Patrik Jensen впервые предложил мне вернуться, я сразу сказал ему: "Я знаю, о чем ты сейчас спросишь. Даже не спрашивай — мне это неинтересно". Но потом мы поговорили о том, каким THE HAUNTED станет в 2012–2013 годах и как группа собирается двигаться дальше, и это меня заинтересовало.

А когда я вернулся, это было словно возвращение домой. На первой репетиции в гараже Jonas'а [Björler] мы начали играть старые песни, и я стоял, пытаясь вспомнить: "Так, с чего начинается эта вещь? Не помню… Не помню". Но как только настало время вступать с вокалом, всё мгновенно всплыло в памяти. Это было похоже на возвращение домой».

Говоря о том, что изменилось в работе THE HAUNTED по сравнению с ранними годами существования группы, Marco отметил:

«Пожалуй, гуляем мы теперь совсем не так, как раньше. [Смеется.] Но при этом костяк коллектива остался прежним. По сути, только Ola [Englund] никогда раньше не играл в группе.

Во всем остальном это всё те же люди, и нам по-прежнему очень нравится проводить время вместе. Это настоящее счастье — когда тебе уже за пятьдесят, а ты продолжаешь ездить по миру со своими лучшими друзьями и заниматься совершенно детскими глупостями. Это настоящее благословение.

И самое интересное в этой группе — за всё время у нас ни разу не было ссоры, во время которой мы бы кричали друг на друга или что-то в этом роде. Мы всегда были хорошими друзьями, и, думаю, во многом потому, что умеем давать друг другу личное пространство.

Между концертами мы вообще можем не общаться. Мы живем в разных местах, поэтому не созваниваемся и не переписываемся, пока не приходит время очередных выступлений. И, как мне кажется, именно это во многом и помогло сохранить наши отношения».




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