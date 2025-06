сегодня



THE OFFSPRING в 'Jimmy Kimmel Live!'



THE OFFSPRING стали гостями нового эпизода "Jimmy Kimmel Live!", в рамках которого исполнили четыре композиции : "Come Out And Play" (только этот трек вошел в трансляцию), а также "You're Gonna Go Far, Kid", "The Kids Aren't Alright" и "Lookin' Out For #1". Видео всех четырех песен доступно ниже.







просмотров: 69