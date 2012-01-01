Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад» [47]
*MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о... [21]
*Наш канал на Яндекс Дзен [21]
*Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством [19]
*Из группы U.D.O. уходит басист [13]
*
[= ||| все новости группы



*The Offspring*



22 сен 2018 : 		 THE OFFSPRING вернулись в студию

24 апр 2018 : 		 THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом

18 дек 2017 : 		 THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

12 май 2017 : 		 Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень

7 янв 2016 : 		 THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов

18 мар 2015 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

3 мар 2015 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"

2 фев 2015 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

14 авг 2014 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

30 май 2014 : 		 На вокалиста THE OFFSPRING подан иск

11 май 2014 : 		 THE OFFSPRING открыли юбилейный тур

9 апр 2014 : 		 THE OFFSPRING отметят 20-летие "Smash"

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления THE OFFSPRING

21 июн 2012 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING доступен для прослушивания

9 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

1 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта THE OFFSPRING

2 май 2012 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 апр 2012 : 		 Новый сингл THE OFFSPRING

| - |
|||| сегодня

THE OFFSPRING вернулись в студию

*
zoom
Back to work
*
* *
THE OFFSPRING, по всей видимости, вернулись к работе над своим десятым альбомом. Новое фото группы в студии было опубликовано на официальной странице группы в Facebook с подписью: «Вернулись к работе».

Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman недавно подтвердил, что группа последние пять лет работает вместе с продюсером Bob'ом Rock'ом с переменным успехом над следующим альбомом: «У нас был реально продуктивный период в начале года. Мы успели написать около 5 или 6 песен, и, скорее всего, они определят общее направление альбома. Это более прямолинейный OFFSPRING. У нас материала на целый альбом, может быть, даже больше. Так что, возможно, мы разобьем альбом на две части — одна будет "прямолинейным" панком, другая — более роковой, больше похожей на наше звучание, а также оставим часть "сумасшедшего" материала для будущего».

Размышляя над тем, как же «сумасшедший» материал может звучать, Noodles сказал: «На каждом альбоме есть такая песня, просто потому что это своего рода забава и эксперимент в студии, когда мы пробуем разные фишки — так, иногда мы прибегаем к помощи синтезатора или пианино… У нас есть песня, где мы много используем трубу, практически целое соло на трубе, мы уже довольно долгое время работаем над ней. Я думаю что это будет одна из дурацких песен на альбоме — что же, надеюсь на это! Нам нравится эта песня — она смешная. Конечно, это рискованно — оставлять её на альбоме, но, с другой стороны, можно не париться и делать так, как считаешь нужным. Так что я думаю, мы это сделаем».

THE OFFSPRING дебютировали с новой песней "It Won't Get Better" на концерте в июне и включили её в свой сет-лист. Noodles описывает её как «типичную прямолинейную песню OFFSPRING».



THE OFFSPRING: Back In The Studio




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 107

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Iron Savior Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,32006502151489    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом