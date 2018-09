сегодня



THE OFFSPRING вернулись в студию

Back to work THE OFFSPRING, по всей видимости, вернулись к работе над своим десятым альбомом. Новое фото группы в студии было опубликовано на официальной странице группы в Facebook с подписью: «Вернулись к работе».



Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman недавно подтвердил, что группа последние пять лет работает вместе с продюсером Bob'ом Rock'ом с переменным успехом над следующим альбомом: «У нас был реально продуктивный период в начале года. Мы успели написать около 5 или 6 песен, и, скорее всего, они определят общее направление альбома. Это более прямолинейный OFFSPRING. У нас материала на целый альбом, может быть, даже больше. Так что, возможно, мы разобьем альбом на две части — одна будет "прямолинейным" панком, другая — более роковой, больше похожей на наше звучание, а также оставим часть "сумасшедшего" материала для будущего».



Размышляя над тем, как же «сумасшедший» материал может звучать, Noodles сказал: «На каждом альбоме есть такая песня, просто потому что это своего рода забава и эксперимент в студии, когда мы пробуем разные фишки — так, иногда мы прибегаем к помощи синтезатора или пианино… У нас есть песня, где мы много используем трубу, практически целое соло на трубе, мы уже довольно долгое время работаем над ней. Я думаю что это будет одна из дурацких песен на альбоме — что же, надеюсь на это! Нам нравится эта песня — она смешная. Конечно, это рискованно — оставлять её на альбоме, но, с другой стороны, можно не париться и делать так, как считаешь нужным. Так что я думаю, мы это сделаем».



THE OFFSPRING дебютировали с новой песней "It Won't Get Better" на концерте в июне и включили её в свой сет-лист. Noodles описывает её как «типичную прямолинейную песню OFFSPRING».















