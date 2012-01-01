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The Offspring
9 окт 2017
:
Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018
12 май 2017
:
Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень
7 янв 2016
:
THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов
18 мар 2015
:
Новое видео THE OFFSPRING
3 мар 2015
:
Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"
2 фев 2015
:
Новая песня THE OFFSPRING
14 авг 2014
:
Новое видео THE OFFSPRING
10 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING
30 май 2014
:
На вокалиста THE OFFSPRING подан иск
11 май 2014
:
THE OFFSPRING открыли юбилейный тур
9 апр 2014
:
THE OFFSPRING отметят 20-летие "Smash"
24 сен 2013
:
Профессиональное видео всего выступления THE OFFSPRING
21 июн 2012
:
Новый альбом THE OFFSPRING доступен для прослушивания
9 июн 2012
:
Новое видео THE OFFSPRING
1 июн 2012
:
Новое видео THE OFFSPRING
27 май 2012
:
Профессиональное видео полного концерта THE OFFSPRING
2 май 2012
:
Новая песня THE OFFSPRING
28 апр 2012
:
Новый сингл THE OFFSPRING
сегодня
Новый альбом
THE OFFSPRING
выйдет в 2018
В ходе недавнего интервью, вокалист THE OFFSPRING Dexter Holland рассказал, что у группу уже есть несколько новых песен и они полны решимости выпустить новую запись в 2018 году.
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boogeyman
9 окт 2017, 19:28
Не позорились бы. Закрыли бы лавочку после Американы, а ещё лучше после Смэша, были бы культовыми сейчас.
Одна радость, если Воин рецензию накатает. Только это и оправдает выход нового альбома от этих товарищей
Powerslave85
9 окт 2017, 19:55
Они и так культовые, мудень. Все что после Smash в том числе и Americana и последние альбомы годный поп панк рок, хотя и 2-3 серьезные глубокие песни на альбоме всегда присутствуют. При том , что панк рок узкий в музыкальном плане жанр, они гении, делая свои альбомы разнообразными и не унылыми.
artem.nikolaev
9 окт 2017, 19:59
boogeyman
9 окт 2017, 19:28
Не позорились бы.
Нууу, сударь. Не будьте столь радикально настроены. Пусть поють.
К тому же сейчас стало модным возвращение к корням. Глядишь, как замочат в духе первого альбома что нить. Эххх. (Вряд ли конечно).
Powerslave85
9 окт 2017, 20:07
Не надо никакого возвращения к корням. Offspring , Bad Religion , Green Day, слушал их в школе и универе. Последние альбомы прекрасны.
artem.nikolaev Тот к кому ты обратился не сударь, а обосанный хейтер.
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boogeyman
Одна радость, если Воин рецензию накатает. Только это и оправдает выход нового альбома от этих товарищей
Powerslave85
artem.nikolaev
9 окт 2017, 19:28
Не позорились бы.
Нууу, сударь. Не будьте столь радикально настроены. Пусть поють.
К тому же сейчас стало модным возвращение к корням. Глядишь, как замочат в духе первого альбома что нить. Эххх. (Вряд ли конечно).
Powerslave85
artem.nikolaev Тот к кому ты обратился не сударь, а обосанный хейтер.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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