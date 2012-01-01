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*The Offspring*



9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

12 май 2017 : 		 Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень

7 янв 2016 : 		 THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов

18 мар 2015 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

3 мар 2015 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"

2 фев 2015 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

14 авг 2014 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

30 май 2014 : 		 На вокалиста THE OFFSPRING подан иск

11 май 2014 : 		 THE OFFSPRING открыли юбилейный тур

9 апр 2014 : 		 THE OFFSPRING отметят 20-летие "Smash"

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления THE OFFSPRING

21 июн 2012 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING доступен для прослушивания

9 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

1 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта THE OFFSPRING

2 май 2012 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 апр 2012 : 		 Новый сингл THE OFFSPRING

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Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

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В ходе недавнего интервью, вокалист THE OFFSPRING Dexter Holland рассказал, что у группу уже есть несколько новых песен и они полны решимости выпустить новую запись в 2018 году.

THE OFFSPRING To Release New Album In 2018






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

boogeyman
9 окт 2017, 19:28		Не позорились бы. Закрыли бы лавочку после Американы, а ещё лучше после Смэша, были бы культовыми сейчас.
Одна радость, если Воин рецензию накатает. Только это и оправдает выход нового альбома от этих товарищей

Powerslave85
9 окт 2017, 19:55		Они и так культовые, мудень. Все что после Smash в том числе и Americana и последние альбомы годный поп панк рок, хотя и 2-3 серьезные глубокие песни на альбоме всегда присутствуют. При том , что панк рок узкий в музыкальном плане жанр, они гении, делая свои альбомы разнообразными и не унылыми.

artem.nikolaev
9 окт 2017, 19:59		boogeyman
9 окт 2017, 19:28
Не позорились бы.

Нууу, сударь. Не будьте столь радикально настроены. Пусть поють.
К тому же сейчас стало модным возвращение к корням. Глядишь, как замочат в духе первого альбома что нить. Эххх. (Вряд ли конечно).

Powerslave85
9 окт 2017, 20:07		Не надо никакого возвращения к корням. Offspring , Bad Religion , Green Day, слушал их в школе и универе. Последние альбомы прекрасны.

artem.nikolaev Тот к кому ты обратился не сударь, а обосанный хейтер.


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