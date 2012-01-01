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Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018 В ходе недавнего интервью, вокалист THE OFFSPRING Dexter Holland рассказал, что у группу уже есть несколько новых песен и они полны решимости выпустить новую запись в 2018 году.















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