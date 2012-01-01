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*The Offspring*



18 дек 2017 : 		 THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

12 май 2017 : 		 Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень

7 янв 2016 : 		 THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов

18 мар 2015 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

3 мар 2015 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"

2 фев 2015 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

14 авг 2014 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

30 май 2014 : 		 На вокалиста THE OFFSPRING подан иск

11 май 2014 : 		 THE OFFSPRING открыли юбилейный тур

9 апр 2014 : 		 THE OFFSPRING отметят 20-летие "Smash"

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления THE OFFSPRING

21 июн 2012 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING доступен для прослушивания

9 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

1 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта THE OFFSPRING

2 май 2012 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 апр 2012 : 		 Новый сингл THE OFFSPRING

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|||| 18 дек 2017

THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе

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THE OFFSPRING вернутся в студию в следующем месяце, чтобы продолжить работу над новым альбомом.

Гитарист Kevin "Noodles" Wasserman рассказал о процессе сочинения и записи следующее: «Мы работаем над новым альбомом. Мы были в студии всю неделю. Мы закончим работать перед праздниками, во вторник или среду, а затем вернёмся в студию, когда закончатся новогодние праздники, уже в январе».

THE OFFSPRING To Resume Work On New Album In January






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