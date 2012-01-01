THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе
THE OFFSPRING вернутся в студию в следующем месяце, чтобы продолжить работу над новым альбомом.
Гитарист Kevin "Noodles" Wasserman рассказал о процессе сочинения и записи следующее: «Мы работаем над новым альбомом. Мы были в студии всю неделю. Мы закончим работать перед праздниками, во вторник или среду, а затем вернёмся в студию, когда закончатся новогодние праздники, уже в январе».
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