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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 145
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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The Offspring

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25 июн 2025 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

19 июн 2025 : 		 THE OFFSPRING в 'Jimmy Kimmel Live!'

15 фев 2025 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

28 дек 2024 : 		 Введут ли THE OFFSPRING в ЗСРНР?

24 дек 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING хвалит вокалистку LINKIN PARK

12 дек 2024 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

21 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

14 окт 2024 : 		 THE OFFSPRING в "Jimmy Kimmel Live!"

9 окт 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: «В детстве я хотел летать на истребителях»

30 сен 2024 : 		 THE OFFSPRING об исполнении "SMASH" целиком

16 сен 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

24 авг 2024 : 		 YUNGBLUD присоединился на сцене к THE OFFSPRING

2 авг 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 июл 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

17 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Мы хотели доказать, что всё ещё что-то можем в плане создания новой музыки»

5 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мы тут немного вдарили по трэшу!»

18 июн 2024 : 		 THE OFFSPRING думали выпустить другой сингл

15 июн 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

8 июн 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

5 июн 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Это смесь всего»

1 июн 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING: Видео

27 май 2024 : 		 Эд Ширан присоединился на сцене к THE OFFSPRING

24 май 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

12 май 2024 : 		 THE OFFSPRING завершили работу над альбомом

8 апр 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о юбилее "Smash"

2 апр 2024 : 		 THE OFFSPRING хотят закончить весной
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|||| сегодня

Новое видео THE OFFSPRING



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"Come To Brazil", новое видео группы THE OFFSPRING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Supercharged"




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